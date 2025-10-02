La deliciosa historia del mejor dulce de leche de Mar del Plata: no es el de Havanna y tiene casi 100 años
Mar del Plata es la gran estrella de la costa argentina. Consolidada hace décadas como el destino favorito durante el verano y para alguna escapada, también es sinónimo de gastronomía y marcas que traspasan fronteras.
Si bien la primera que se nos viene a la mente es Havanna y sus deliciosos alfajores, “La Feliz” vio nacer otras marcas que turistas suelen comprar para llevar de souvenir y esa es Chimbote, considerada dueña del mejor dulce de leche de la ciudad.
Mucha más que un dulce de leche
Quien haya visitado Mar del Plata tiene la obligación de probar el dulce de leche Chimbote y sus caramelos gigantes que conquistan generación a generación. Su historia tiene casi 90 años y reúne los elementos de una típica marca argentina: una familia y un sueño.
Todo comenzó en 1937 con Doña Rosa Bianchi y un emprendimiento familiar. Uno de sus hijos había egresado de la escuela agropecuaria Nicanor Ezeyza de Coronel Vidal, viéndolo como un puntapié para dar inicio a un proyecto que reunía lo mejor de dos mundos: la gastronomía y la tradición de un apellido. Primero se instaló una pequeña fábrica en Avenida Jara y Calle 10 para luego pasar a Santiago del Estero 1744.
Lo curioso es que el primer nombre de la marca era conocida como El Administrador, pero cerró dos décadas después para darle lugar al mítico logo con letras naranjas: Chimbote. Dos de los hijos de Rosa asumieron la dirección de la empresa para continuar escribiendo historia.
Un nombre poco común
Según cuenta el sitio marplatense 0223, el nombre se inspiró en la ciudad peruana de Chimbote. Un nombre poco común, elegido estratégicamente para tener un impacto en los clientes. Con la nueva marca la fábrica se trasladó a Carlos Tejedor 450.
Dar a conocerse no fue tarea sencilla, para aquella época la zona donde se encontraba estaba bastante despoblada y lejos del bullicio turístico. El dulce de leche se vendía en grandes envases de cartón que volvieron icónicos.
Hoy aún se siguen vendiendo de esa forma, manteniendo la tipografía y la paleta de colores. Pasado el tiempo, la marca logró sostenerse y convertirse en uno de los regalos más pedidos de amigos y familiares que visitaban Mar del Plata.
