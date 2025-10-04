Cambia el clima y se termina el “veranito”: cuándo vuelve el frío tras varios días de calor en el AMBA

Los días soleados y cálidos tienen los días contados. El Servicio Meteorológico Nacional emitió la alerta amarillo por fuetes tormentas, granizo y ráfagas de viento.

Lluvias y tormentas en la Ciudad de Buenos Aires. Foto: NA (Daniel Vides)

Los primeros días de calor del mes de octubre tienen las horas contadas, al menos en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), ya que un violento cambio de tiempo se aproxima y pondrá fin a las jornadas cálidas con un bombazo de frío y lluvia que barrerá la región.

En las primeras horas del sábado, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió un alerta amarillo por tormentas fuertes para el domingo, que llegarán con ráfagas intensas y posible caída de granizo. Tras un viernes agradable y un sábado que será el día de más calor, con máximas que podrían rozar los 29°C, el escenario cambiará drásticamente.

Lluvias; tormentas. Foto: NA (Daniel Vides)

En este sentido, la entidad insistió en que la jornada clave para el quiebre del tiempo será el domingo 5 de octubre, ya que entrará un frente de frío durante la madrugada y atraerá las primeras tormentas. Se recomienda tomar precauciones, especialmente a quienes realicen actividades al aire libre como la Peregrinación a Luján.

El alerta advierte por tormentas fuertes que pueden estar acompañadas de lluvias intensas con entre 30 y 50 mm de agua en cortos períodos. Además, las ráfagas de viento podrían alcanzar los 90 km/h.casional caída de granizo y fuerte actividad eléctrica.

Se desploma la temperatura: chau calor, hola frío

El paso del frente frío no solo traerá lluvias, sino que provocará un derrumbe de la temperatura que se sentirá con fuerza a partir del lunes.

Lluvia, tormenta. Foto: NA.