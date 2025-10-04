Alerta amarilla y naranja por tormentas en Buenos Aires: a qué hora llueve este fin de semana y en qué localidades

El pronóstico advierte que distintas zonas de la provincia recibirán abundante caída de agua tanto el sábado 4 como el domingo 5 de octubre.

Lluvias en el AMBA. Foto: NA

El primer fin de semana de octubre está marcado por las lluvias, que llegan a Buenos Aires tras una semana a puro Sol. Desde hace días, el pronóstico advirtió la presencia de tormentas en el territorio bonaerense para este sábado 4 de octubre.

En esa línea, las primeras advertencias aparecen más allá del AMBA y con una alerta que señala que en algunas zonas se adelantará la llegada del agua.

Según lo informado por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) en su última actualización, rigen alertas amarillo y naranja por tormentas para este sábado 4 y domingo 5 de octubre.

Se vienen tormentas en la provincia de Buenos Aires. Foto: NA

A qué hora llueve en Buenos Aires este sábado 4 de octubre

Según el SMN, la lluvia comenzará la tarde del sábado en la zona noroeste de la provincia de Buenos Aires. Algunos partidos afectados son Adolfo Alsina, Salliqueló, Trenque Lauquen, Florentino Ameghino, General Villegas, Guaminí y Daireaux, entre otros.

Allí, “el área será afectada por tormentas fuertes. Se espera que las mismas estén acompañadas de abundante caída de agua en cortos períodos, frecuente actividad eléctrica, granizo ocasional y fundamentalmente ráfagas que podrían alcanzar los 90 km/h, pudiendo ser puntualmente superiores”, según el SMN.

A qué hora llueve este domingo 5 de octubre

El Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) también tendrá tormentas, aunque la alerta amarilla se activó para el domingo 5. En este caso, se esperan lluvias fuertes durante la mañana, que podrían estar acompañadas de “abundante caída de agua en cortos períodos, frecuente actividad eléctrica, granizo ocasional y fundamentalmente ráfagas que podrían alcanzar los 90 km/h”.

Lluvia, tormenta. Foto: NA.

Además, el comunicado del Servicio Meteorológico Nacional apuntó que “se prevén valores de precipitación acumulada entre 30 y 50 mm, pudiendo ser superados localmente”.

Se espera además que la lluvia permanezca sobre la Ciudad de Buenos Aires y sus alrededores toda la jornada.

Alertas por tormentas en Buenos Aires: las recomendaciones del SMN