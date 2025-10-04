Peregrinación pasada por agua: a qué hora habrá tormentas fuertes en Luján este sábado 4 de octubre, según el pronóstico

El Servicio Meteorológico Nacional indicó en su informe del clima que en la ciudad bonaerense rige una alerta amarilla. Qué pasará el domingo.

Peregrinación a Luján. Foto: NA

Este sábado 4 y domingo 5 de octubre tendrá lugar la 51° Peregrinación Juvenil a Luján con el recorrido desde el Santuario de San Cayetano en Liniers hasta la Basílica de Luján. Este encuentro convoca a miles de personas de distintas provincias, que ante un pronóstico del clima adverso, se preguntan cuándo llegarán las lluvias.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) indicó en su informe que en la ciudad bonaerense rige una alerta amarilla por tormentas fuertes. Además, durante la jornada se espera mínima de 16 grados y máxima de 29 °C.

Una miltitud en Luján Foto: santuariodelujan.org

A qué hora llueve en Luján este sábado de peregrinación

La mañana en Luján está marcada por la presencia de neblina en medio de una temperatura de 23 °C.

Por la tarde, el cielo estará parcialmente nublado, con 10% de probabilidades de lluvias y una temperatura promedio de 29 grados.

Las tormentas fuertes llegarán a Luján a la noche, cuando el termómetro marque unos 23 °C y entre 40% y 70% de probabilidades de precipitaciones. Además, habrá ráfagas de entre 42 y 50 kilómetros por hora.

Según el SMN, “el área será afectada por tormentas fuertes. Se espera que las mismas estén acompañadas de abundante caída de agua en cortos períodos, frecuente actividad eléctrica, granizo ocasional y ráfagas”.

Lluvias y tormentas en Luján. Foto: NA (Daniel Vides)

“Se prevén valores de precipitación acumulada entre 20 y 60 mm, pudiendo ser localmente superiores”, añade el informe.

¿Llueve el domingo en Luján?

En tanto, el domingo estará marcado por el descenso en las temperaturas que irán desde los 15 °C a los 20 grados. Por la madrugada continuarán las tormentas fuertes del sábado a la noche.

En tanto, para la mañana se esperan 18 grados, así como también algunos chaparrones. La tendencia de entre 40% y 70% de probabilidades de precipitaciones regirá también durante la tarde y la noche. Lo mismo pasará con las ráfagas de hasta 59 kilómetros por hora.

Sobre el final del día, el termómetro marcará 15 °C, mientras que se esperan lluvias aisladas.