Desde axilas teñidas y uñas 3D a pestañas de colores: prácticas extremas en el denominador común de las nuevas tendencias de belleza entre los jóvenes

El riesgo es lo que une a las nuevas tendencias de belleza que se inspiran en los looks de sus ídolos y se animan a propuestas cada vez más audaces.

Axilas teñidas de rubio. Foto: Freepik

El riesgo es el punto en común que comparten las nuevas tendencias de belleza entre los jóvenes, quienes siguen a sus ídolos con looks cada vez más atrevidos: cabellos rubios con raíces oscuras, cejas y pestañas en tonos pastel, ojos decorados con brillos, vello teñido en las axilas y uñas largas con adornos 3D.

“Entre tanta propuesta, los jóvenes desean reforzar su personalidad y marcar la diferencia dentro de su estilo, aunque para ello recurren a prácticas tan extremas como decolorar o teñirse el vello de las axilas u optar por uñas imposibles que condicionan sus hábitos y rutinas laborales y personales”, explicó en diálogo con EFE la psicóloga Candela Fornieles.

En ese sentido, Rosalía, en la última Semana de la Moda de París, sentó cátedra en cuestiones de belleza: vestida con un conjunto en blanco y negro, la cantante asistió al desfile de Julie Kegels con las axilas sin depilar y decoloradas.

Rosalía en el desfile de Julie Kegels en París. Foto: X/saintdemie

Sin embargo, no es una moda nueva. En 2014, Lady Gaga lució el vello de las axilas en verde turquesa y hacía juego con una peluca, y en 2015, Miley Cyrus apareció con sus axilas en rosa.

La moda de lucir el vello de la axila toma fuerza. La depilación no es una obligación para la mujer en la actualidad, aunque sí lo fue para las de generaciones anteriores. Sin embargo, muchas de ellas se plantaron como Sofía Loren en la época dorada de Hollywood.

Uñas con estilo y en 3D

Hace tiempo que las manicuras dejaron de ser un simple complemento sin importancia para convertirse en una parte fundamental de cualquier estilismo.

Esta temporada las más deseadas son las que reproducen el efecto carey, “que se realizan mezclando tonos marrones y negros para recrear ese acabado marmoleado tan característico”, explicó la diseñadora de uñas Ionela Mihaela.

Uñas 3D, tendencia, moda. Foto: Pinterest.

También marca tendencia la manicura traslúcida y nívea, conocida como ‘milky nail’. “Ahora se apuesta por modelos más sencillos, que duren más y adornados con accesorios en 3D como flores, lazos, lágrimas, corazones y objetos que dan buena suerte”.

Pestañas a todo color o desnudas

La máscara de pestañas negra fue la favorita para alargar, espesar y curvar las pestañas, pero ahora está de moda lucirlas en azules, verdes, amarillos o granates, tonos llamativos para no pasar desapercibido.

Pestañas, moda, tendencia. Foto: Pinterest.

Sin embargo, otra de las tendencias habla de lucir las pestañas desnudas, naturales, idea que arrasa en TikTok e Instagram, sobre todo en muchas mujeres a partir de 50 años que prefieren lucir una mirada natural y fresca.

Maquillaje icónico y fuera de lo común

Llega el maquillaje de ojos al más puro estilo de festival, en el que priman los colores brillantes y las aplicaciones de cristales, perlas o piedras de colores que realzan la mirada y diferencian el maquillaje como se pudo ver en artistas como Lady Gaga.

La tendencia del maquillaje joya comenzó con la serie “Euphoria”, moda que cobra protagonismo en los maquillajes de noche.

Moda, maquillaje joya. Foto: Freepik.

Otra de las tendencias más vistosas en redes sociales es la aplicación de perlas en el rostro. Se combinan de diferentes tamaños alrededor del globo ocular y sobre las mejillas.