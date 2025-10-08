Simone Biles eligió la parrilla de Don Julio: cuánto sale un bife de chorizo

Se trata de uno de los restaurantes favoritos por las celebridades que llegan al país y quieren degustar la carne argentina. Cuánto sale comer este mes.

Parrilla Don Julio. Foto: Instagram @donjulioparrilla

Don Julio, una de las parrillas más icónicas de Buenos Aires, ubicada en el barrio de Palermo, fue elogiada por Simone Biles, quien llegó este martes y fue uno de los primeros sitios que visitó.

“Encontré el restaurante en TikTok mientras buscaba parrillas. Dije ‘yo tengo que ir ahí’. El servicio fue fantástico, el vino todavía mejor y el bife increíble”, dijo en una entrevista.

Bife de chorizo en Don Julio. Foto: Google Maps/ Andrea Olivella

Cabe recordar que este restaurante es reconocido internacionalmente y está posicionado como uno de los mejores del mundo por sus carnes, sus cortes premium y el servicio de primer nivel.

Cuánto sale un bife de chorizo en Don Julio en octubre 2025

La parrilla Don Julio es una de las preferidas por varias de las personalidades que llegan al país y que quieren degustar el sabor de la carne nacional.

Este mes, un bife de chorizo angosto cuesta $74.900, mientras que un bife ancho sale $81.900, según el menú oficial del lugar.

Carne, bife ancho, asado. Foto: Freepik.

Cuánto sale cada corte de carne en la parrilla Don Julio

Cortes de carne

Ojo de bife: $86.700

Bife de chorizo angosto: $74.900

Bife de chorizo ancho: $81.900

Bife de chorizo mariposa: $89.600

Cortes magros

Bife de cuadril: $84.900

Vacío del fino: $84.400

Bife de lomo: $99.000

Cortes con hueso

Entrecot: $97.000

Bife de costilla con lomo (T-Bone): $98.000

Asado de tira: $96.800

½ Asado de tira: $62.000

Cortes de cerdo

Churrasquito de cerdo: $52.800

Cabe destacar que debido a la alta demanda, especialmente por parte turistas, se recomienda hacer una reservación anticipada, ya que suele tener una alta demanda, sobre todo los fines de semana y los feriados.