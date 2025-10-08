Simone Biles eligió la parrilla de Don Julio: cuánto sale un bife de chorizo
Don Julio, una de las parrillas más icónicas de Buenos Aires, ubicada en el barrio de Palermo, fue elogiada por Simone Biles, quien llegó este martes y fue uno de los primeros sitios que visitó.
“Encontré el restaurante en TikTok mientras buscaba parrillas. Dije ‘yo tengo que ir ahí’. El servicio fue fantástico, el vino todavía mejor y el bife increíble”, dijo en una entrevista.
Cabe recordar que este restaurante es reconocido internacionalmente y está posicionado como uno de los mejores del mundo por sus carnes, sus cortes premium y el servicio de primer nivel.
Cuánto sale un bife de chorizo en Don Julio en octubre 2025
La parrilla Don Julio es una de las preferidas por varias de las personalidades que llegan al país y que quieren degustar el sabor de la carne nacional.
Este mes, un bife de chorizo angosto cuesta $74.900, mientras que un bife ancho sale $81.900, según el menú oficial del lugar.
Cuánto sale cada corte de carne en la parrilla Don Julio
Cortes de carne
- Ojo de bife: $86.700
- Bife de chorizo angosto: $74.900
- Bife de chorizo ancho: $81.900
- Bife de chorizo mariposa: $89.600
Cortes magros
- Bife de cuadril: $84.900
- Vacío del fino: $84.400
- Bife de lomo: $99.000
Cortes con hueso
- Entrecot: $97.000
- Bife de costilla con lomo (T-Bone): $98.000
- Asado de tira: $96.800
- ½ Asado de tira: $62.000
Cortes de cerdo
- Churrasquito de cerdo: $52.800
Cabe destacar que debido a la alta demanda, especialmente por parte turistas, se recomienda hacer una reservación anticipada, ya que suele tener una alta demanda, sobre todo los fines de semana y los feriados.