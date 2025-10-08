No es el ojo de bife: el mejor corte de carne según el dueño de Don Julio, la parrilla top de Palermo

Pablo Rivero, dueño de Don Julio, reveló en un mano a mano cuál es –para su paladar– el corte más sabroso.

El corte preferido del dueño de Don Julio. Foto: Unsplash

Desde la esquina de Gurruchaga y Guatemala, en pleno barrio porteño de Palermo, Don Julio se erige como la mejor parrilla de la Ciudad. Y su dueño, Pablo Jesús Rivero, hizo el “desafío” de elegir el mejor corte de carne, según su paladar.

El interrogatorio tenía como fin saber cuál es el corte de carne que -para su gusto- es el mejor.

El corte ojo de bife. Foto: Instagram @lacabrera_bsas

¿Cuál es el corte de carne que eligió el dueño de Don Julio?

El intercambio, a modo de pregunta y respuesta entre su entrevistador y Rivero, dejó en claro los gustos de un experto.

La primera parte de las preguntas mostraron a la entraña como predilecta, aunque el costillar también se destacó por encima de otros cortes como vació y hasta la propia entraña.

Una sorpresa fue el bife de cuadril, ya que el dueño de Don Julio se quedó con esta preparación por sobre del chinchulín y hasta el bife de chorizo.

El dueño de Don Julio y su opinión sobre los cortes de carne. Video: Instagram/@fueradecarta.lat

Un punto fuerte estuvo en el ojo de bife, que llegó a la final, según la opinión de Rivero. Este corte resaltó por encima de otros como arañita, chorizo y bife de cuadril.

Por último, no dudó en su elección: la molleja es el mejor corte, ya que le ganó al ojo de bife.

Los elogios del dueño de Don Julio para el bife de cuadril

En uno de los comentarios tras el “desafío”, Rivero dio sus motivos y explicaciones para elogiar el corte del bife de cuadril.

“Yo creo que es un corte que primero, es difícil de ejecutar. Segundo que es difícil de preparar. Para hacer un bife de cuadril tenés que saber cortar un cuadril entero”, empezó en su explicación.

Y agregó: “Tenés que agarrar la pieza porque no podés tener el bife ya cortado, porque se desangra. Entonces te piden un bife, pero tenés que cortarlo (en el momento) y tenés que hacer un poco de carnicero”, cerró.