Ideal para el asado de los domingos: el corte de carne que se puede conseguir a $6.500 y no tiene nada que envidiarle al tomahawk

Para quienes cuidan su bolsillo pero no quieren dejar de hacer un rico asado, este corte es ideal. Se destaca por su terneza, sabor y la relación entre calidad y precio.

El bife ancho es uno de los cortes más baratos y ricos. Foto: Freepik.

Cuidar el bolsillo es esencial, y encontrar cortes de carne ricos y económicos puede resultar todo un desafío. Sin embargo, existe una alternativa a buen precio que resulta suave y rico.

Se trata del bife ancho, uno de los cortes más versátiles y ricos de la res que se puede conseguir a tan solo $6.500. Este corte logra un equilibrio ideal entre la carne y la grasa, lo que le aporta un sabor excepcional. Si bien no es uno de los cortes más populares ni elegidos, quienes lo consumen destacan su terneza, sabor y la relación entre calidad y precio.

Una vez cocinado el bife ancho, hay que dejarlo reposar 3 a 5 minutos cubierto con papel aluminio. Foto: Freepik.

Cómo conseguir bife ancho a $6.500

Si bien en la mayoría de las carnicerías el kilo cuesta entre $10.000 y $10.500, gracias a los beneficios que brinda Cuenta DNI a través de la aplicación, que es un 35% de reintegro, el kilo queda en aproximadamente $6.500, un ahorro significativo para quienes buscan cuidar su bolsillo.

El beneficio que brinda el Banco Provincia está disponible en carnicerías, granjas y pescaderías adheridas de toda la provincia de Buenos Aires. Para acceder se necesita abonar desde Cuenta DNI, a través del código QR o ingresando la clave DNI en las terminales habilitadas.

Cómo cocinar el bife ancho para que salga delicioso

- Sacarlo de la heladera: se debe dejar reposar el bife durante 20 minutos a temperatura ambiente antes de cocinarlo para que se cocine de forma pareja.

- Salarlo en el momento justo: se le puede echar sal antes de cocinarlo para que formar un dorado más intenso, o después de sellar para conservar mejor los jugos.

- Fuego medio/alto: primero se debe sellar el bife ancho a temperatura alta para formar una costra dorada, y luego terminar de cocinarlo a fuego medio para que quede jugoso.

Tips para cocinar correctamente un bife ancho. Foto: Freepik.

- No pinchar la carne: se recomienda utilizar pinzas en lugar de tenedor para no que no pierda los jugos.

- Dejarlo reposar: una vez cocinado, dejarlo reposar 3 a 5 minutos cubierto con papel aluminio. De esta forma los jugos se redistribuyen y queda más tierno.

- Opciones de cocción: a la parrilla queda ideal por su grasa infiltrada; a la plancha es perfecto para bifes individuales y al horno funciona muy bien en piezas grandes con vegetales.