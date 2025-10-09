Festival del Asado y la Empanada 2025: todos los cortes de carne que se podrán degustar

En este festival habrá muchas opciones para almorzar, picar o cenar con vinos, cervezas, bebidas sin alcohol y ricos postres.

Festival del asado en CABA Foto: Turismo Buenos Aires

Este fin de semana largo se llevará a cabo en la Ciudad de Buenos Aires el Festival del Asado y la Empanada 2025, una celebración dedicada a los sabores más emblemáticos de la gastronomía argentina. El evento se realizará en el Hipódromo de Palermo y la entrada es gratuita.

Festival del Asado y la Empanada 2025. Video: Instagram.

Cuándo y dónde se realiza el festival

Fechas : sábado 11 y domingo 12 de octubre.

Horario : de 12 a 23 horas.

Lugar : Hipódromo de Palermo, Ciudad de Buenos Aires.

Entrada: gratuita.

Llega una nueva edición de la fiesta gastronómica que reunirá a los mejores asadores del país: todos los cortes, métodos de cocción y variedades. Costillares, choripanes, ojo de bife, bondiolas, matambres, achuras y mucho más.

Además, será un festival federal en el que vas a encontrar empanadas de todas las regiones argentinas: múltiples recetas e ingredientes para la misma pasión de esta comida bien tradicional.

Empanadas, comida. Foto: Freepik

Qué se podrá comer en el Festival del Asado y la Empanada

- Stands y food trucks: costillares, colitas de cuadril, bondiolas, matambres, achuras, mollejas, vacío, entrañas, pamplonas, ojo de bife y choripanes, con chimichurri, criolla o versiones más gourmet

Empanadas de distintas regiones, como por ejemplo:

- Noroeste: salteñas con papa, huevo y comino, jujeñas con arvejas y ají molido y; tucumanas al horno con matambre y pasas.

- Cuyo y Centro: sanjuaninas fritas o al horno con tomate y ajo, riojanas pequeñas y jugosas, pampeanas con morrón y huevo duro, y mendocinas grandes con masa pintada con huevo.

Asado, un clásico de Argentina. Foto: Unsplash.

- Patagonia y Litoral: chubutenses y santacruceñas con cordero, itoraleñas con pescados de río, quesos, ciruelas y salsa blanca, y santiagueñas con carne precocida, pimentón, comino y orégano.

- Bebidas: vinos de Bodega Valle del Indio (Alma Criolla, Akila y Kasañandú); Rabieta como cerveza exclusiva (Golden, Irish Red Ale, IPA, Red IPA, Honey, Fresh Lager y Dry Stout), además de fernet y vermú.