Adiós definitivo: suspendieron un querido e icónico servicio ferroviario bonaerense

Este panorama ocurre en el marco de la Emergencia Ferroviaria decretada por el Gobierno en junio de 2024 por dos años, motivado por el deterioro de la infraestructura por la que transita este transporte público en todo el país.

Trenes argentinos Foto: argentina.gob

Malas noticias para los usuarios de uno de los ramales más icónicos. El tren que conectaba Buenos Aires con Bahía Blanca cerró de manera definitiva, de esta forma ya son 12 las líneas de pasajeros interrumpidas, entre las de larga distancia y las regionales.

Tren Buenos Aires-Bahía Blanca. Foto: Google Maps

En los últimos meses, también se comunicaron las suspensiones por tiempo indefinidos de los trenes Buenos Aires-Córdoba, Buenos Aires-Tucumán y el regional Córdoba-Villa María.

Por qué cerraron el tren Buenos Aires-Bahía Blanca

El motivo de la decisión fue el descarrilamiento de una formación que cubría el servicio Tucumán - Buenos Aires en Santiago del Estero a fines de septiembre.

Cabe recordar que este tren en particular dejó de circular en marzo de 2023, pero fue en julio de este año que se tomó la decisión de cerrar la estación Bahía Blanca Sud definitivamente. El edificio, reconocido como monumento histórico, quedó bajo custodia de la Policía Federal

Estación Sud de Bahía Blanca. Foto: Google Maps

El cierre del ramal Buenos Aires-Bahía Blanca que conectaba la Ciudad con el punto más austral de la provincia, también implicó el despido de 17 empleados, que se vieron obligados a dejar sus puestos de trabajo.

Uno por uno, todos los ramales de trenes cerrados

Buenos Aires a Mendoza y San Luis

Fue el primero en ser suspendido por el actual Gobierno. Reinaugurado en junio de 2023, desde Trenes Argentinos informaron en abril del año pasado que el servicio entre Retiro y Palmira quedaba suspendido por cuestiones operativas.

En aquel entonces, la empresa informó que la suspensión “momentánea” se decidió “luego de realizar un estudio pormenorizado de la infraestructura, donde se pudo concluir que las condiciones del tendido de vías no brinda las garantías operativas necesarias para el traslado de pasajeros“.

Expreso a Rosario

El servicio expreso entre Buenos Aires y Rosario, que había sido implementado a fines de 2022, también fue suprimido sin que mediara una explicación oficial en mayo de 2024.

Se trataba de un servicio que operaba únicamente los fines de semana, reforzando las prestaciones del corredor y tardando menos de 5 horas para unir los dos destinos.

Trenes de larga distancia. Foto: X @TrenesArg.

Mercedes - Tomás Jofré

Inaugurado en 2023, el servicio turístico Mercedes - Tomás Jofré de la línea Belgrano Sur, fue suspendido por Trenes Argentinos y dejó de circular en mayo de 2024.

La interrupción de las prestaciones fue decidida a raíz de un accidente ocurrido ese mes, cuando un camión colisionó contra el puente del ramal G del Ferrocarril Belgrano sobre la ruta 41, en Mercedes, provocando su derrumbe.

Pehuajó

Otro servicio que detuvo su marcha sin fecha de regreso fue el servicio del tren de pasajeros que une Buenos Aires con Pehuajó. Había sido rehabilitado en 2022 y dejó de funcionar en noviembre.

Entre los motivos, Trenes Argentinos mencionó el “tiempo prolongado de viaje y demoras” sumado a una baja demanda del servicio en los últimos meses por parte de los pasajeros.

La Banda - Fernández

El tren regional La Banda - Fernández también dejó de correr el 1 de noviembre. Había sido inaugurado en 2022 y contaba con dos frecuencias diarias por sentido.

Fundamentaron la decisión en el “bajo factor de ocupación, que no superaba el 38% en promedio” y a los “costos de mantenimiento de la formación”. Además, la empresa señaló que la supresión del servicio permitiría “un ahorro de 27 millones de pesos mensuales”.

Rosario - Cañada de Gómez

El tren que conecta a Rosario con Cañada de Gómez lleva medio año fuera de servicio, luego de que el servicio se suspenda el 20 de noviembre de 2024. Ocurrió luego de que la única formación asignada al servicio sufriera un accidente sin pasajeros.

Trenes Argentinos Operaciones había supeditado la reanudación de las prestaciones a la reparación de los coches, algo que hasta el momento no finalizó.

Pinamar

El último servicio en caer víctima fue el servicio de trenes que circulaba entre General Guido y Pinamar. En abril pasado, Trenes Argentinos tomó la medida debido a “cuestiones de seguridad”.

Se trata de la segunda traza del trayecto que conecta CABA con Pinamar, el cual obliga a un trasbordo en Guido: allí, el tren que va hacia Mar del Plata baja a los pasajeros que deseen viajar a Pinamar y estos luego deben subirse a un nuevo servicio de 92 kilómetros hasta la ciudad balnearia.