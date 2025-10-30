Inscripción escolar 2026: requisitos y hasta cuándo hay tiempo para anotarse en colegios estatales

Este trámite es para quienes se inscriben por primera vez en una escuela pública de CABA, en cualquier nivel o modalidad, y para los que pasan a un nivel educativo distinto. Los detalles en la nota.

Ciclo escolar 2026. Foto: NA (Nicolás Celaya)

La preinscripción para el Ciclo Lectivo 2026 en establecimientos de gestión estatal de CABA comenzó el pasado 29 de septiembre y seguirá vigente hasta la primera semana de noviembre para luego empezar con el proceso formal de inscripción.

Este procedimiento es para los alumnos que ingresen por primera vez a un colegio del estado en CABA, en cualquiera de sus modalidades, o a aquellos estudiantes que cambien de nivel educativo.

Para conseguir una vacante en las escuelas estatales de CABA no depende del orden de la preinscripción, sino que se realiza mediante un sistema que aplica criterios de prioridad que fueron definidos por la normativa educativa local.

Ciclo Lectivo 2026. Foto: NA (Daniel Vides)

Los principales requisitos son:

Hermanos/as en el mismo establecimiento: se le da prioridad a chicos que ya tienen hermanos en el mismo colegio.

Proximidad domiciliaria: se considera la cercanía entre el domicilio del estudiante y el colegio.

Condición socioeducativa: en algunos niveles se tiene en cuenta situaciones particulares para los niños en condiciones de vulnerabilidad o con necesidades educativas especiales.

Cómo inscribirse al Ciclo lectivo 2026 en CABA

Se debe realizar la preinscripción a través del Sistema en Línea los siguientes grupos de estudiantes:

Nivel Inicial: niños que ingresan a cualquiera de las salas.

Cambio de Nivel Educativo: estudiantes actualmente matriculados en escuelas estatales de CABA que pasan de Sala de 5 a 1.º Grado de Primaria, o de 7.º Grado a 1.º Año de Secundaria.

Procedencia Externa a la Gestión Estatal de CABA: esto incluye a chicos que provienen de escuelas privadas de la CABA, así como a aquellos que llegan de escuelas, ya sean privadas o estatales, de otras provincias o del exterior.

Ciclo Lectivo 2026.

Ciclo Lectivo 2026: cronograma de preinscripción e inscripción

- Preinscripción: 29 de septiembre al 7 de noviembre.

- Control documental: 29 de septiembre al 14 de noviembre de 2025.

Presentación de la documentación que respalda la información suministrada en el sistema. Si se realiza el control documental no se podrán modificar los datos de la preinscripción.

- Sorteo público anual: 5 de noviembre a las 10 horas.

- Consulta del estado de asignación de vacantes: 5 de diciembre.

