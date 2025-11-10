Imágenes impactantes: un auto explotó en una zona turística de Nueva Delhi y dejó al menos ocho muertos

La explosión tuvo lugar frente al Fuerte Rojo, en una de las zonas más turísticas del centro de la capital de la India. Los videos del incidente.

Explosión en India. Foto: REUTERS

Al menos 8 personas murieron y 15 resultaron heridas en una explosión que tuvo lugar esta tarde en el centro de Nueva Delhi, cerca del Fuerte Rojo de la capital india.

Explosión en India. Video: REUTERS

“Quince personas fueron llevadas al Hospital Lok Nayak. Ocho de ellas murieron antes de llegar al hospital. Tres están gravemente heridas”, dijo el superintendente médico del centro hospitalario a la agencia de noticias ANI.

La explosión tuvo lugar alrededor de las 19 (hora local) frente al Fuerte Rojo, en una de las zonas más turísticas del centro de la capital de la India.

Explosión en la India. Video: X @MundoEConflicto

La policía india confirmó que la explosión se originó dentro de un auto, a la vez que anunció el despliegue en la zona de diversos equipos, entre ellos de la Agencia Nacional de Investigación (NIA), encargada de las pesquisas antiterroristas en la India.

“Alrededor de las 18:52 horas, un vehículo que circulaba lentamente se detuvo ante un semáforo en rojo. Se produjo una explosión en el interior del vehículo, y la explosión causó daños a los vehículos cercanos. Todas las agencias, el Laboratorio Forense y la NIA se encuentran en el lugar”, señaló el comisario de policía, Satish Golcha.

Explosión en la India. Video: X @thetatvaindia

“Se ha ordenado revisar todas las cámaras de seguridad cercanas. Estamos explorando todas las posibilidades y llevaremos a cabo una investigación exhaustiva, considerando todas las hipótesis. Todas las opciones serán investigadas de inmediato y presentaremos los resultados al público”, dijo por su parte el ministro del Interior a la agencia ANI.

Reiteradas amenazas de bomba en la India

Nueva Delhi recibe periódicamente falsas amenazas de bomba contra colegios, aviones, hospitales u otras infraestructuras e instituciones que provocan el caos y alteran el funcionamiento de los servicios en la capital.

Explosión en India. Foto: REUTERS

El 20 de octubre de 2024 tuvo lugar una explosión en las proximidades de una escuela secundaria en la capital india sin causar víctimas mortales ni heridos, pero que provocó daños materiales en la zona.