Impactante video: se incendió una fábrica textil en Villa Celina y el fuego se propagó por locales del edificio

El incendio se desató alrededor de las 15 de este sábado 15 de noviembre en Villa Celina, partido de La Matanza.

Bomberos Voluntarios trabajan en el lugar Foto: Twitter @Inforbanodiario

Un incendio de grandes proporciones tuvo lugar en una fábrica textil de Villa Celina, partido de La Matanza. Cinco dotaciones de Bomberos Voluntarios trabajan en el lugar y de momento, se desconocen las causas del siniestro.

Alrededor de las 15 de este sábado 15 de noviembre, se inició el incendio en un depósito ubicado en la intersección de Stanford y colectora Riccheri. Según informó el jefe de seguridad de la empresa, Simón Abraham, el lugar estaba cerrado y no había empleados. El fuego se propagó por locales del edificio y alcanzó a los depósitos linderos.

El incendio se desató en el depósito de una fábrica textil

Como el cuartel de Bomberos Voluntarios de Villa Celina está cerrado, tuvieron que viajar dotaciones desde Tapiales. Además, hay poca presión de agua en la zona y según indicaron en TN, el humo ya puede percibirse desde la cancha de San Lorenzo y el Ciclón juega a las 19.15 del sábado frente a Sarmiento de Junín.

Otros incendios en la semana: qué siniestros se reportaron los últimos días

El incendio en Villa Celina se suma a una serie de episodios ocurridos durante los últimos días. El más impactante fue la explosión en el Polo Industrial de Ezeiza, que generó una gran despliegue de Bomberos Voluntarios y distintas áreas de Seguridad y Salud.

Explosión e incendio en el Polo Industrial de Ezeiza. Foto: NA

Además, hubo dos incendios en el barrio porteño de Caballito. En uno de ellos, murió un hombre y hubo heridos. Sumado a eso, se incendió la terraza de un edificio de Zurich en Retiro y se prendieron fuego papeles del recibimiento en el Superclásico dentro de La Bombonera.