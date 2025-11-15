Una experiencia auténtica: cuánto cuesta una cena para dos en Pizza Paradiso, el local de Donato de Santis
Más allá de su rol como uno de los jurados más queridos de MasterChef Celebrity (Telefe), Donato de Santis también impulsa su faceta empresarial en la gastronomía porteña.
Con una propuesta de inspiración italiana que combina tradición, ingredientes frescos y una cuidada selección de vinos y postres, invita a vivir una experiencia auténtica donde la pizza es la estrella absoluta.
Cuánto cuesta cenar para dos en el restaurante de Donato de Santis
Además de su presencia televisiva, De Santis es el creador de Pizza Paradiso, una pizzería que ya se ganó un lugar destacado en Buenos Aires. Con locales en Belgrano, Palermo y Caballito, su propuesta fusiona sabores italianos clásicos, productos de alta calidad y una carta amplia pensada para compartir.
Dentro del menú sobresalen las “Le Pizze Rosse”, donde aparecen opciones tradicionales como la Imbattibile —pomodoro, bocconcini de mozzarella y aceite de oliva extra virgen— desde $25.900, o la Mortal, con mortadella, stracciatella y pistachos, al mismo valor. También figura la Reginella (mozzarella y albahaca fresca) por $21.900, y la Ortolana, con berenjenas y pimientos asados, a $25.200.
También podría interesarte
Las “Le Pizze Bianche” aportan combinaciones sin pomodoro, como la Poker di Cipolle, que mezcla cuatro tipos de cebolla con un toque de queso brie por $24.900, o la Fugapapa, con base de papa, queso fontina y parmesano, disponible a $25.900.
Para quienes disfrutan del clásico aperitivo italiano, la carta ofrece tragos a $9.900. Y como broche dulce, se puede elegir entre el Tiramisú por $12.200 o la Sfogliatella napolitana por $6.900.
En total, una cena para dos personas, incluyendo dos pizzas, bebidas y un postre para compartir, ronda los $70.000. Una experiencia completa para disfrutar el auténtico sabor italiano bajo el sello de Donato de Santis.