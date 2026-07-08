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Calendario de pagos de ANSES: quiénes cobran este miércoles 8 de julio y de cuánto es el monto

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) abona distintas prestaciones el día de hoy, miércoles 8 de julio, tales como jubilaciones, pensiones, asignaciones y planes sociales. Qué terminaciones de DNI cobran hoy.

Romina Muscari
Por Romina Muscari
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Quiénes cobran hoy las distintas prestaciones de ANSES
Quiénes cobran hoy las distintas prestaciones de ANSES Foto: ANSES
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La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) presenta un calendario de pagos para el mes de julio con fechas diferenciadas según cada beneficio y la terminación del documento con un incremento general del 2,15% para jubilaciones, pensiones y asignaciones; ajuste que surge de la actualización mensual basada en la inflación. Por eso mismo, hoy, miércoles 8 de julio, miles de titulares reciben sus haberes en una jornada clave para jubilados, beneficiarios de asignaciones y titulares de planes sociales en todo el país.

La jubilación mínima se elevó a cerca de $412.000 y alcanza aproximadamente $482.000 para quienes reciben el refuerzo completo. Foto: -

Además, el Gobierno ratificó la continuidad del bono extraordinario de hasta $70.000 destinado a jubilados y pensionados de menores ingresos, beneficiarios de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) y titulares de determinadas Pensiones No Contributivas (PNC).

Quiénes cobran en ANSES hoy miércoles 8 de julio

Jubilaciones y pensiones

Aquellas jubilaciones y pensiones que no superan un haber mínimo en documentos terminados en 0 y 1 cobran el día de hoy. El pago corresponde al monto mínimo sumado al bono extraordinario vigente en julio de $70.000. Con la última actualización, la jubilación mínima se elevó a cerca de $412.000 y alcanza aproximadamente $482.000 para quienes reciben el refuerzo completo.

Pensiones No Contributivas (PNC)

Las personas con DNI terminados en 0, 1, 2 y 3 que perciben Pensiones No Contributivas reciben el día de hoy sus haberes con aumento sumado al bono extraordinario de este mes.

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Asignación Universal por Hijo (AUH) y Asignación Familiar por Hijo

Hoy se paga la Asignación Universal por Hijo (AUH) y Asignación Familiar por Hijo a aquellos beneficiarios que poseen DNI terminados en 0 y 1. Recibirán la suma mensual con valores diferidos a aquellos que poseen hijos con discapacidad y según el rango de ingresos familiares.

Hoy se paga la Asignación Universal por Hijo (AUH) y Asignación Familiar por Hijo a aquellos beneficiarios que poseen DNI terminados en 0 y 1. Foto: ANSES

Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas

Las Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas se abonan desde el 8 de julio hasta el 11 de agosto respetando el cronograma establecido por ANSES para este beneficio.

¿Cuánto cobran los jubilados en julio 2026?

Con la actualización dispuesta por ANSES, el haber mínimo jubilatorio pasará a ser de $411.989,33, mientras que el haber máximo ascenderá a $2.772.298,06.

Además, quienes perciban la jubilación mínima continuarán recibiendo el bono extraordinario de $70.000 que el Gobierno viene otorgando mensualmente, por lo que el ingreso total alcanzará los $481.989,33.

Los que perciben la mínima continuarán recibiendo el bono extraordinario de $70.000 que el Gobierno viene otorgando mensualmente Foto: anses

La resolución también fijó las bases imponibles para los aportes al Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA). La base mínima será de $138.757,90, mientras que la máxima se ubicará en $4.509.567,41.

En cuanto a otras prestaciones previsionales, la Prestación Básica Universal (PBU) se actualizará a $188.466,31, mientras que la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) pasará a ser de $329.591,46.

ANSESAsignaciones familiaresJubiladosEconomía argentina
Romina Muscari
Romina Muscari

Redactora de política y economía

Periodista. Estudiante de la Licenciatura en Comunicación Social en la UNLAM. Leer bio

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