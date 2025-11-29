La ciudad donde la Navidad nunca termina: un lugar en Sudamérica que mantiene su magia intacta todo el año

En este sitio, las luces brillan en cualquier época, las decoraciones encantan en cada esquina, las casitas de estilo alemán parecen sacadas de un cuento y las chocolaterías invitan a perderse en su ambiente singular.

Ciudad de Gramado, Brasil. Foto: Instagram @gramadooficial

Se acerca la Navidad y las calles de todos los lugares comienzan a llenarse de un ambiente festivo. Sin embargo, hay una ciudad mágica que no necesita preparativos, ya que allí el espíritu navideño se mantiene intacto los 365 días del año.

La ciudad donde la Navidad nunca termina. Foto: Instagram @gramadooficial

La ciudad más navideña de todas

Visitar Gramado, una ciudad ubicada en el sur de Brasil, es como entrar en un cuento. Se trata de un lugar mágico donde todo es temático y hasta el McDonald’s está decorado.

Casas de estilo alemán, calles llenas de luces, decoraciones navideñas durante los 365 días del año, chocolaterías en cada esquina y muchísima historia hacen de Gramado una ciudad única.

Ciudad de Gramado, Brasil. Foto: Instagram @gramadooficial

Este lugar es la capital de los restaurantes temáticos: desde Alicia en el País de las Maravillas hasta locales con trenes, ruedas de la fortuna y ambientes que parecen salidos de una película. En cuanto a la gastronomía, es un ritual obligado probar un buen fondue.

Gramado, la ciudad navideña donde es Navidad todo el año. Video @vivamosba

Durante la noche, la ciudad brilla de manera especial gracias a los shows, las luces y su energía única. Pero no se limita a eso: durante el día ofrece una naturaleza impresionante, con cascadas, parques inmensos ideales para hacer trekking y lagos perfectos para paseos en bote.

Muy cerca de Gramado se encuentra Canela, un pueblo más tranquilo pero igual de encantador, repleto de museos insólitos: de autos, cine, moda, juguetes, chocolate e incluso de la NASA.

Ciudad de Gramado, Brasil. Foto: Instagram @gramadooficial

Lugares para conocer en Gramado

Ritta Höppner: una casa de té estilo más clásico alemán en el centro de Gramado.

Saint Andrews: una casa de té más elegante en un contexto soñado.

Alice e o Chapeleiro: restaurante temático de Alicia en el País de las Maravillas, ideal para ir con los más chicos.

Cadre Fondue: para probar distintas fondues.

Park Garden de Gramado: naturaleza, cascadas y trekking.

Ciudad de Gramado, Brasil. Foto: Instagram @gramadooficial

Cómo llegar a Gramado desde Buenos Aires

Si querés visitar Gramado, lo recomendable es quedarse al menos tres días. Para llegar, se puede tomar un avión desde Aeroparque o Ezeiza hasta Porto Alegre. El vuelo dura aproximadamente 1 hora y 20 minutos.

Desde allí, son unas dos horas en auto hasta Gramado. Se puede alquilar un auto o tomar un Uber, que desde el aeropuerto tiene un costo aproximado de 50 reales.