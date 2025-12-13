Un importante supermercado abre una nueva sucursal en Mar del Plata y generará más de 200 puestos de trabajo

Cuenta con tecnología de alto nivel para elevar la experiencia del público: cartelería y espacios totalmente renovados.

Sucursal Puerto Mar del Plata de Supermercado Coto Foto: Prensa Coto

Este sábado 13 de diciembre, COTO inaugura su nueva sucursal COTO Puerto en el Multiespacio Bendu de la ciudad de Mar del Plata (Av. de los Trabajadores 150), y generará 240 puestos de trabajo directos.

La innovadora sucursal posee 4850m2 de superficie cubierta total y un salón de ventas de 2.400 m2, con todas las comodidades para la atención al público en los departamentos de alimentos:

almacén

carnicería

rotisería

verdulería

Y no alimentos:

perfumería

limpieza

bazar

hogar

textil

ferretería

automotor

Además, la carnicería cuenta con un mostrador para la atención personalizada del público.

El espacio cuenta con un diseño innovador de cartelería interior para que los clientes puedan identificar los sectores de forma rápida desde cualquier lugar dentro del salón de venta y es la primera sucursal de COTO con techos negros para generar un ambiente más acogedor.

Por otro lado, cuenta con una central de frío de última generación con un sistema de refrigeración con CO₂, que usa dióxido de carbono como refrigerante natural, siendo más eficiente, económico y ecológico que los refrigerantes convencionales, con componentes especializados como gas cooler y válvulas electrónicas.

Con la apertura de esta nueva sucursal, COTO generó 240 nuevos puestos de trabajo, continuando con su política de inversión permanente en el país, en este caso en la Provincia de Buenos Aires.

Nuevo comercial con IA

Por último, para anunciar la inauguración de COTO Puerto, la compañía lanzó su primer comercial desarrollado 100% con Inteligencia Artificial, una pieza creada internamente por su equipo creativo y que marca un hito en su comunicación combinando creatividad e innovación tecnológica.

COTO, una empresa argentina que invierte y crece en el país.

