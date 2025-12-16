Cuenta DNI: ¿cuál es el beneficio que finaliza este martes 16 de diciembre y por qué?
La billetera virtual del Banco Provincia acompaña a más de 10 millones de bonaerenses que la utilizan a diario y, hasta este martes 16 de diciembre de 2025, se podrá comprar con un descuento del 10% en un rubro particular.
Además de ser el último mes del calendario, diciembre es un mes especial debido a la celebración de las fiestas Navidad y Año Nuevo. En este marco, cobran más sentido los descuentos, las promociones y ofertas que renueva cada mes Cuenta DNI.
Se trata de librerías adheridas en toda la provincia. De esta manera, mañana será el último día de la semana para esta promoción, ya que la misma en diciembre se realiza los lunes y martes.
La oferta es tentadora no solo para quienes están en la etapa escolar o universitaria, sino para todas las personas amantes de la lectura, así como también es una buena oportunidad para regalar por cumpleaños, en las fiestas o simplemente por gusto.
También, está vigente el programa “Mesumo Navidad”, que permitirá acceder a vouchers con descuentos del 20%, 30% y 40% con topes de $10.000, $20.000 y $30.000, respectivamente en cualquier comercio que opere con Cuenta DNI.
Los vouchers se deben canjear del 1 al 10 de cada mes, hasta agotar stock y podrán utilizarse del 15 al 30. Se podrán canjear en más de una compra y será acumulable con otros beneficios vigentes de la billetera virtual.
Todos los descuentos vigentes de Cuenta DNI en diciembre de 2025
- Universidades: 40% de descuento todos los días en comercios adheridos de universidades bonaerenses. Tope de $6.000 por semana, por persona (equivalente a $15.000 en consumos).
- Ferias y mercados bonaerenses: 40% de descuento todos los días. Tope de $6.000 por semana por persona (equivalente a un ticket de $15.000).
- Especial carnicerías, granjas y pescaderías: 35% de descuento el sábado 20 de diciembre, con nuevo tope de $7.000 por persona, que se alcanza con $20.000 en consumos. Se realiza únicamente el sábado 20 de diciembre.
- Especial gastronomía para jóvenes de 13 a 17 años: 30% de descuento el sábado 13 y el domingo 14 de diciembre, con tope de $8.000 por persona, que equivale a $26.700 en consumos.
- Comercios de cercanía: 20% de descuento todos los viernes. Tope de $4.000 por viernes, que se alcanza con $20.000 en consumos.
- Librerías: 10% de descuento los lunes y martes, en librerías adheridas de toda la provincia. Sin tope de reintegro.
- Farmacias y perfumerías: 10% de descuento los miércoles y jueves, en comercios adheridos. Sin tope de reintegro.
- Supermercados: hay descuentos en diversas cadenas de supermercados de toda la provincia, durante los siete días de la semana.
- Comercios de cercanía (no alimentos): 3 cuotas sin interés todos los días, con tarjetas Visa y/o Mastercard vinculadas en la app en comercios adheridos.