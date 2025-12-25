Por qué en Uruguay el 25 de diciembre no es Navidad: el inesperado motivo que Sudamérica no sabía

Aunque la mayoría de los uruguayos festeja la Navidad, el Estado no reconoce oficialmente esa fecha religiosa. Hay una razón histórica que ya tiene más de 100 años de existencia.

¿Por qué en Uruguay no se celebra la Navidad? Foto: Pexels.

El feriado del 25 de diciembre en Uruguay tiene una denominación oficial que suele llamar la atención tanto de visitantes como de propios: en el calendario nacional no figura como Navidad, sino como Día de la Familia. Esta particular denominación contrasta con el resto de Sudamérica y con las costumbres en la mayoría de los países del mundo, donde la fecha está asociada directamente con el nacimiento de Jesús, en aquellos lugares cristianos.

¿Por qué en Uruguay no se celebra la Navidad como en el resto del mundo?

Aunque cada 25 de diciembre miles de familias uruguayas se reúnen para celebrar la Navidad con cenas, regalos y encuentros familiares, el Estado no reconoce oficialmente esa festividad bajo ese nombre.

En su lugar, establece un feriado no laborable con una denominación laica, una decisión que tiene profundas raíces históricas y políticas.

Uruguay: el único país de Latinoamérica que no celebra la Navidad. Foto: X.

El origen de este cambio se remonta a comienzos del siglo XX, en un contexto en el que Uruguay impulsó una fuerte separación entre el Estado y la Iglesia. La consolidación del laicismo fue una de las principales banderas del proyecto político encabezado por el entonces presidente José Batlle y Ordóñez, quien promovió reformas orientadas a reducir la influencia religiosa en los asuntos públicos.

Oficialmente, la modificación quedó establecida en 1919, cuando una ley redefinió los feriados oficiales en Uruguay. A partir de ese año, cada 25 de diciembre dejó de figurar como Navidad para pasar a llamarse Día de la Familia.

Esta misma lógica se aplicó para otras fechas relevantes: por ejemplo, el 6 de enero -Día de los Reyes Magos- fue rebautizado como el Día de los Niños y así eliminó su referencia religiosa.

Desde hace muchas décadas que Uruguay no celebra la Navidad de manera convencional. Foto: Pixabay.

Desde entonces, la Navidad continúa siendo una celebración muy presente en el plano social y cultural, pero sin reconocimiento religioso ni denominación oficial por parte del Estado. Esta política convirtió a Uruguay en una excepción dentro de América Latina, una región donde la mayoría de los países mantiene el carácter religioso del feriado.

Más de un siglo después, el 25 de diciembre sigue figurando oficialmente como Día de la Familia. Mientras en gran parte del mundo la Navidad atraviesa todos los ámbitos, en Uruguay la celebración queda circunscrita al ámbito privado, reflejando una identidad estatal marcada por el laicismo y la neutralidad religiosa.