Insólito y peligroso: manejaba ebrio, chocó autos estacionados, se atrincheró y descubrieron que llevaba un yeso en la pierna

El hecho se produjo este viernes en el barrio porteño de Palermo. El resultado del test de alcoholemia arrojó que el hombre tenía 1,5 gramos por litro.

Choque en cadena en Palermo. Foto: Captura

Un hecho insólito, pero no menos peligroso, tuvo lugar este viernes en la Ciudad de Buenos Aires. Un hombre que estaba ebrio chocó con su vehículo a otros que estaban estacionados, lo que derivó en una colisión en cadena. Como si fuera poco: se atrincheró y luego descubrieron que llevaba un yeso en una de sus piernas.

El hecho tuvo lugar en el barrio porteño de Palermo, más precisamente en la esquina de las calles Godoy Cruz y Cabrera. Los análisis posteriores del test de alcoholemia indicaron que tenía 1,5 gramos por litro.

Choque en cadena en Palermo. Foto: Captura

Una de las cosas más llamativas del caso es que el hombre decidió atrincherarse en su auto, por lo que se desplegó un operativo en el lugar. Tras el choque, permaneció dentro de su auto por tres horas, por lo que negoció con las autoridades.

A bordo de un Ford Fiesta, el conductor se estrelló contra varios autos que estaban estacionados en la cuadra. Esto llevó a un choque en cadena, lo que puso en alerta a las autoridades que acudieron al lugar.

Sin embargo, ante la actitud del hombre, se complicó poder obtener más detalles de lo ocurrido. Personal del SAME, así como efectivos de la Policía de la Ciudad, intentaron asistirlo, aunque se negó.

El choque fue en la esquina de Cabrera y Godoy Cruz. Foto: Captura

Las imágenes posteriores mostraron que el conductor llevaba un yeso de gran tamaño en una de sus piernas, algo que no permitiría que conduzca de manera correcta.

Tras las revisaciones correspondientes, se pudo constatar que padeció algunas contusiones leves por el choque. Además, el test de alcoholemia registró que llevaba alcohol en sangre al manejar, algo prohibido por ley.

Datos posteriores al hecho arrojaron que el hombre tiene ocho multas de tránsito sin pagar, de las cuales seis son por exceso de velocidad. Las dos restantes son por estacionar incorrectamente y romper una barrera de un peaje.

