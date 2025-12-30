Cena de Año Nuevo resuelta: un famoso restaurante de Buenos Aires lanza un menú para llevar, ideal para evitar la cocina

Con una propuesta completa y lista para llevar, se convierte en una solución ideal para quienes quieren una mesa de Nochevieja sabrosa, práctica y sin horas de cocina.

Opciones take away para Año Nuevo. Foto: Prensa.

Organizar la cena de Año Nuevo puede volverse un verdadero desafío: definir el menú, coordinar quién prepara cada plato y lograr que todo esté listo a tiempo puede generar estrés. A eso se suma el calor, ya que en gran parte de la Argentina se espera una ola con temperaturas que podrían alcanzar los 40 grados. Por suerte, existen alternativas simples, ricas y frescas para resolver la comida sin pasar horas en la cocina.

Para estas fiestas, la cantina moderna Puchero, referente de la cocina porteña renovada en Villa Luro, presenta un menú especial para Año Nuevo exclusivamente para take away, disponible solo por pedido.

Qué incluye la propuesta de Puchero para Año Nuevo

La propuesta, fiel a su identidad de cocina casera con técnica contemporánea, incluye opciones elaboradas a baja temperatura que aseguran ternura y sabor: vitel toné de bife de chorizo con ensalada rusa ($18 000); matambre de carne cocido durante 12 horas y acompañado con ensalada rusa clásica ($18 000) y matambre de pollo, también con ensalada rusa, cocido en roner durante 6 horas ($18 000).

A estas preparaciones se suman la lengua —cocida 8 horas en roner y servida a la vinagreta o a la criolla de la casa, con ensalada rusa— ($16 000); bondiola a la mostaza con puré de boniato asado ($20 000) y la tradicional carne al horno en su propia salsa, con 4 horas de cocción lenta y guarnición de papas y batatas ($25 000).

También se ofrecen alternativas frescas como la ensalada de trucha patagónica ($18 000). Los pedidos se realizan por WhatsApp y se retiran en el local en fechas previamente acordadas.

Opciones dulces para Año Nuevo

Además, Puchero ofrece su pan dulce artesanal para llevar, elaborado bajo un proceso de fermentación prolongada y en dos etapas, que prioriza el desarrollo de la masa a partir de un primer fermento húmedo realizado con miel y leche, seguido por una segunda fermentación controlada.

Luego, esa base se integra con una masa enriquecida que incorpora harinas seleccionadas, huevos, manteca, miel, glucosa, extracto de malta y una esencia tradicional de pan dulce con notas de almendra y agua de azahar. Una vez unificadas, las masas reposan durante veinticuatro horas antes de dar forma a las distintas versiones.

La propuesta incluye tres variedades: una con frutas abrillantadas, pasas y frutos secos, terminada con glaseado real; otra de chocolate con frutos secos y cobertura de chocolate; y una tercera que suma pasta de pistacho y pistachos al conjunto de chocolate y frutos secos.

El pan dulce grande, de medio kilo, tiene un valor de $14 900, mientras que el formato chico, de un cuarto de kilo, se ofrece a $8000. La producción está pensada exclusivamente para llevar y acompañar la mesa festiva con una elaboración cuidada y de identidad propia.

Dónde queda Puchero

El restaurante Puchero está ubicado en Avenida Rivadavia 10300, en el barrio de Villa Luro, Buenos Aires, justo frente a la Plaza Los Andes.