Apagón masivo en el AMBA. Foto: NA.

En medio de una intensa ola de calor y con tormentas en camino, este jueves se registró un apagón de gran magnitud que dejó sin suministro eléctrico a miles de usuarios en la Ciudad de Buenos Aires y en distintos puntos del conurbano bonaerense.

La interrupción del servicio comenzó poco después de las 14.30 y, en cuestión de minutos, se multiplicaron las quejas y reportes de vecinos afectados. Las zonas más perjudicadas fueron aquellas que dependen de la empresa Edenor, donde la empresa investiga la falla.

Según fuentes de la Secretaría de Energía,“salieron de servicio las cuatro líneas de 220 kV Morón - Rodríguez (Edenor), perdiendo aproximadamente 3000 MW”.

Los barrios afectados por el corte de luz

En territorio porteño, el corte alcanzó a barrios como Agronomía, Palermo, Belgrano, Recoleta, Colegiales, Villa Devoto, Villa Pueyrredón, Chacarita, Caballito, Saavedra, Villa Ortúzar y Villa Urquiza, donde numerosos hogares y comercios quedaron sin luz.

La situación también impactó en el conurbano bonaerense, con apagones registrados en Vicente López, Munro, Florida, Martínez, San Martín y Tigre. Además, se reportaron inconvenientes en el suministro eléctrico en localidades del oeste como Haedo, Ciudadela, Caseros, Ramos Mejía y Santos Lugares.

El corte generó complicaciones adicionales debido a las altas temperaturas, mientras los usuarios aguardaban la restitución del servicio. A su vez, impactó en el transporte público con líneas interrumpidas, servicios limitados y demoras.

Cómo funciona el transporte el medio del apagón

La Línea H y la D ya normalizaron su servicio

El apagón impactó directamente en el subte porteño, que vieron interrumpidos sus servicios durante algunas horas.

Línea H: La empresa informó a las 15:20 que el servicio “ya funciona con su frecuencia habitual”, normalizando su recorrido completo tras las demoras registradas más temprano.

Línea D: “circuló con servicio limitado entre las estaciones Catedral y Pueyrredón”, debido a que la falta de tensión impide llegar hasta la cabecera de Congreso de Tucumán hasta las 16 horas.

Demoras en los trenes y ramales cortados

El servicio ferroviario también sintió el golpe del corte de luz: