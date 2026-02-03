Quedaron varados en la Ruta 2 por más de 10 horas y recibirán una indemnización millonaria. Foto: NA

La Justicia de San Nicolás de los Arroyos dictó un fallo contundente contra una aseguradora y su empresa prestadora de auxilio mecánico, a las que condenó a pagar una indemnización millonaria por haber dejado a una familia varada durante más de 10 horas en la Ruta 2. El episodio ocurrió cuando regresaban de Mar del Plata y su vehículo sufrió una avería a la altura de la localidad bonaerense de Maipú.

El hecho se remonta a la madrugada del 5 de enero de 2023. La familia viajaba a bordo de un Renault Sandero cuando el auto quedó fuera de servicio en plena ruta. Ante la situación, se comunicaron de inmediato con la aseguradora para solicitar una grúa, pero la asistencia nunca llegó en el horario prometido. Con el correr de las horas, la espera se volvió cada vez más angustiante, sin respuestas concretas ni soluciones por parte de las empresas responsables.

Quedaron varados más de 10 días en la Ruta 2. Foto: AUBASA

Recién cerca de las 13 horas, más de diez horas después del primer llamado, la aseguradora envió finalmente el auxilio mecánico. Para la Justicia, esa demora resultó “irrazonable” y carente de justificación. En su resolución, el Tribunal sostuvo que tanto la aseguradora como la empresa de asistencia incumplieron su obligación de brindar el servicio en un plazo adecuado, más aún teniendo en cuenta las condiciones del lugar y el horario en que ocurrió el desperfecto.

Fallo millonario para la familia afectada

El fallo reconoció el derecho a una indemnización por daño moral, al considerar que la prolongada espera generó un claro cuadro de angustia, incertidumbre y sensación de desamparo en la familia afectada.

Los jueces destacaron que permanecer varados durante tantas horas en una ruta implica un riesgo y un perjuicio que excede lo meramente material. En este marco, se dictó que se abone a las víctimas un millón y medio de pesos.

La familia fue indemnizada.

Sin embargo, el Tribunal rechazó el reclamo por daño punitivo al entender que no se configuraron los requisitos necesarios para su aplicación. Además, desestimó la demanda presentada por dos acompañantes, ya que no se pudo acreditar de manera fehaciente que viajaran en el vehículo al momento del incidente. El fallo sienta un precedente relevante sobre la responsabilidad de las aseguradoras en la prestación de servicios de auxilio.