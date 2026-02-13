Los nombres en tendencia para bebés. Foto: Freepik.

La elección del nombre para un hijo es una de las decisiones más importantes de la vida. Los padres debaten durante horas pensando en la palabra que nombrará al niño por el resto de su vida, ya que le brindará personalidad y una individualidad única. En este contexto, las familias buscan opciones con raíces culturales, y un nombre nórdico se destaca su elegancia y profundidad.

La elección de nombres extranjeros volvió a ganar protagonismo en Argentina y, en febrero de 2026, uno escandinavo se posiciona entre los favoritos por su sonoridad y significado: Leif.

Los nombres en tendencia para bebés. Foto: Freepik.

Corto, fuerte y con historia, este nombre escandinavo comenzó a aparecer cada vez más en registros civiles y búsquedas digitales, impulsado por la tendencia de elegir opciones poco tradicionales pero con raíz cultural sólida.

Leif proviene del antiguo nórdico “Leifr”, muy utilizado en Escandinavia durante la era vikinga. Es un nombre tradicional en países como Noruega, Suecia, Dinamarca e Islandia. Su significado más aceptado es “descendiente”, “heredero” o “amado”, lo que le aporta una carga simbólica ligada a la familia y la continuidad.

El nombre se hizo especialmente conocido por Leif Erikson, explorador vikingo del siglo XI, considerado uno de los primeros europeos en llegar a América del Norte alrededor del año 1000, siglos antes de Cristóbal Colón.

Los nombres de nena y de varón más lindos de Argentina. Foto: Pixabay

Por qué Leif es uno de los nombres más populares en Argentina

En un contexto donde los padres buscan nombres originales, breves y con significado profundo, Leif reúne varias cualidades, ya que es un nombre fuerte, corto y fácil de pronunciar, además, cuenta con una raíz histórica y una mítica sin igual, que le da mucha más personalidad aún al bebé.

Así, este nombre escandinavo se consolida como uno de los más lindos y elegidos en Argentina durante febrero de 2026, reflejando una tendencia que apuesta por la diversidad cultural y la identidad global.

Bebé recién nacido. Foto: Unsplash.

El nombre catalán que es furor en Argentina en enero 2026 y que llega para marcar tendencia

En Argentina, existe una ley que regula los nombres permitidos, protegiendo así el derecho de los niños a una identidad respetada. Y aunque hay algunos que están restringidos, cada vez son más las familias que eligen un nombre catalán para su bebé, gracias a su originalidad y sonoridad.

Entre estos nombres, uno se ha vuelto especialmente popular en los últimos meses: Ona, un nombre de origen catalán que ha conquistado a los argentinos por su sonoridad, simplicidad y belleza universal, y que incluso se considera uno de los más lindos del mundo en enero de 2026, destronando a Nuria, otro de los más elegidos para las niñas catalanas.