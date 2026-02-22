Museo de la Vulva. Foto: Instagram/museodelavulva

A fines de enero abrió el Museo de la Vulva en pleno corazón de Palermo Soho y se convirtió en el primero de su tipo en la Argentina y en América Latina. Ubicado en Pasaje Santa Rosa 5041, este espacio tiene el objetivo de brindar un recorrido artístico y educativo que busca derribar mitos que se arrastran desde hace años, promover el conocimiento del cuerpo y generar más conversación respecto a la sexualidad desde una perspectiva científica, inclusiva y sin tabúes.

La iniciativa, impulsada y cofundada por la sexóloga y activista Antonella Arce junto con Maximiliano Villaseca, nació con el objetivo de visibilizar una parte de la anatomía históricamente silenciada o malinterpretada.

A través de instalaciones, piezas artísticas y material informativo, el museo invita a reflexionar sobre la diversidad corporal y a cuestionar los estereotipos construidos por la cultura, la industria pornográfica y ciertos discursos médicos del pasado.

El recorrido del Museo de la Vulva incluye esculturas y representaciones de distintas vulvas, una sala dedicada al clítoris —órgano que durante siglos fue ignorado por la ciencia— y una sección histórica con antiguos dispositivos utilizados para tratar diagnósticos hoy desacreditados, como la llamada “histeria femenina”. También se tratan temas como el ciclo hormonal, la menstruación y la menopausia, con información clara y accesible.

Más allá de su propuesta expositiva, el Museo de la Vulva se proyecta como un lugar de formación y encuentro. En el espacio se organizan charlas, talleres y actividades con profesionales de la salud y especialistas en educación sexual, con la intención de aportar herramientas que fomenten el autoconocimiento y el cuidado del cuerpo.

Qué días abre el Museo de la Vulva

Con entrada libre y gratuita, el Museo de la Vulva está abierto de lunes a sábado de 11 a 20 horas y apunta tanto a público adulto como a jóvenes mayores de 15 años acompañados.

La propuesta se suma a la agenda cultural de la Ciudad de Buenos Aires con una apuesta que combina arte, activismo y educación, y que busca instalar nuevas miradas sobre el cuerpo y la sexualidad en el debate público.