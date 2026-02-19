Noche de los Museos Abiertos Foto: Rosario Noticias

La ciudad de Rosario se convierte en la sede principal de la Noche de los Museos Abiertos este viernes 20 de febrero desde las 19 horas. La Municipalidad organiza este evento del que participan más de 40 espacios culturales y propuestas gastronómicas especiales, desde food trucks hasta barras al aire libre y cafeterías.

En esta tercera edición de verano, la Noche de Museos Abiertos invita a que cada espacio se transforme en un territorio activo, de exploración y descubrimiento, donde el público participe, se apropie, dialogue y disfrute. El juego aparece así como una herramienta para pensar el patrimonio, cruzar generaciones, estimular la curiosidad y habilitar experiencias sensibles y creativas.

Noche de los Museos Abiertos Foto: rosario.gob.ar

Cómo es la Noche de Museos Abiertos, edición 2026

Calles, parques, museos y espacios culturales se conectan en tres circuitos: Circuito del Parque, Circuito del río y Circuito del Centro, invitando a rosarinos y turistas a redescubrir el patrimonio que ofrece la ciudad que siempre estuvo cerca.

La entrada es libre y gratuita a cada recinto cultural. La programación incluye los museos municipales, espacios culturales provinciales y 23 instituciones privadas seleccionadas mediante una convocatoria especial por primera vez este año para fortalecer el carácter colectivo de la propuesta.

Cuáles son las propuestas culturales

En este marco, el Museo del Deporte Santafesino, el Museo Marc y el Museo Gallardo desplegarán una agenda especial con circuitos guiados, visitas especiales, propuestas gastronómicas, shows en vivo y actividades para toda la familia. La entrada será libre y gratuita.

Quienes elijan iniciar el recorrido en la zona sur podrán acercarse al Museo del Deporte Santafesino (Ayacucho 4800), que abrirá en horario extendido de 18 a 22. Durante la jornada habrá visitas guiadas por las salas que homenajean a las glorias del deporte regional. En la explanada se desarrollarán actividades al aire libre, con música en vivo, DJs, feria de emprendedores deportivos y una activación especial de los Juegos Suramericanos 2026, junto a Capi, su mascota oficial.

Noche de los Museos Abiertos Foto: santafecultura.gob.ar

La propuesta se completará con un patio gastronómico con diversas opciones de comidas y bebidas, además de un stand de la Cámara del Helado Artesanal de Rosario.

Por su parte, el Museo Provincial de Ciencias Naturales “Dr. Ángel Gallardo” (San Lorenzo 1949) abrirá sus puertas de 19 a 24, con una programación que integrará el edificio del Museo, la Plaza Cívica y la Sede de Gobierno. Los espacios podrán recorrerse de manera continua, con activaciones vinculadas al patrimonio natural, científico e histórico de la provincia.

La Plaza Cívica concentrará la oferta gastronómica y musical, con sets de DJs y bandas en vivo. En la Sede de Gobierno podrá visitarse la muestra “Carrasco y el primer censo de Santa Fe (1887)”, una propuesta expositiva del equipo del Museo Marc. En el interior del Museo Gallardo se desarrollarán recorridos por las nuevas exhibiciones, donde integrantes de las distintas áreas junto al equipo de Residentes Culturales propondrán dispositivos interactivos para explorar y conocer la biodiversidad santafesina.

Plaza Cívica Foto: Noticias del Gobierno de Santa Fe

Habrá visitas a la colección de Megafauna, a la muestra “Historia de un Pozo”, un stand de Arqueología y actividades para las infancias.

Durante la noche, la artista visual China del Río pintará en vivo el mural “Ecos de una cartografía. Biodiversidad Santafesina”. También se presentará Veredas Dúo, propuesta musical que reinterpreta con versiones propias canciones de Fito Páez, la Trova rosarina y otros referentes clave de la música local.