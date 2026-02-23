Aerolíneas Argentinas sorprende con un 25% de descuento en pasajes:

Con motivo de su 75° aniversario, Aerolíneas Argentinas lanzó una promoción especial ofreciendo un 25% de descuento en pasajes hacia destinos nacionales e internacionales, con el objetivo de impulsar la demanda durante la temporada baja de 2026.

La promoción estará disponible exclusivamente para compras realizadas entre el 23 de febrero al 1 de marzo, ofreciendo a los pasajeros la posibilidad de planificar sus viajes con anticipación y aprovechar tarifas más convenientes.

El descuento varía según la ruta y el período de viaje, brindando mayor flexibilidad:

Vuelos nacionales: viajes entre el 1 de marzo y el 15 de junio de 2026 .

Red regional: vuelos dentro de Sudamérica entre el 1 de marzo y el 15 de junio de 2026 .

Caribe: viajes entre el 1 de marzo y el 31 de mayo de 2026 .

Miami: vuelos desde el 1 de marzo hasta el 20 de mayo de 2026.

Además, la aerolínea permite pagar los pasajes en seis cuotas sin interés con todas las tarjetas bancarias, facilitando así el turismo interno y la conectividad regional. Los pasajes con descuento se pueden adquirir mediante el sitio web oficial, call center, sucursales y agencias de viajes tanto locales como internacionales.

Actualmente, Aerolíneas Argentinas opera en 37 destinos dentro del país y 22 en el exterior. Recientemente, la compañía presentó su primer plan de inversión financiado con recursos propios, que incluye la incorporación de 18 nuevos aviones mediante leasing, fortaleciendo su flota y capacidad operativa.

“Del 23 de febrero al 1 de marzo, aprovechá un 25% de descuento en todos nuestros vuelos y viajá por Argentina, América o Europa. Es una oportunidad única y por tiempo limitado para planear esa escapada pendiente, visitar a alguien especial o animarte, de una vez por todas, a hacer realidad ese viaje que tanto soñás. Con un 25% OFF, decidir es mucho más fácil… y viajar también", afirma la página web de la aerolínea.

Sobre los destinos, la compañía amplía: “El destino lo elegís vos. El momento es ahora. Comprá con 25% OFF antes de que termine la promo y empezá a contar los días para tu próximo viaje”.

Agregan también: “Imaginate caminando por las playas de arena blanca de Cancún, descansando frente al mar turquesa de Punta Cana o disfrutando del encanto caribeño de Aruba. También podés redescubrir los increíbles paisajes de Argentina, vibrar con la energía de Madrid o Roma, pasear por la playa de Copacabana en Río de Janeiro o vivir unas vacaciones inolvidables en Miami”.

Paro de controladores aéreos: el cronograma con las demoras y vuelos cancelados en todo el país

Los controladores aéreos nucleados en la Asociación Técnicos y Empleados de Protección y Seguridad a la Aeronavegación (ATEPSA) anunciaron medidas de fuerza a partir del 26 de febrero, que afectarán los vuelos durante el final de las vacaciones.

El sindicato aeronáutico informó que avanzará con un cese de actividades en los próximos días en los que estarán afectados los despegues de toda la aviación en los distintos aeropuertos del país, en reclamo por un incremento salarial.

La retención de tareas será en los últimos días de las vacaciones de verano y en el regreso del ciclo lectivo en varias provincias, ya que incluye el jueves 26, viernes 27 y sábado 28 de febrero, más el domingo 1 y lunes 2 de marzo.

Paro de controladores aéreos: el cronograma de vuelos afectados

Jueves 26 de febrero : desde las 15 horas hasta las 18 horas, afecta a toda la aviación.

Viernes 27 de febrero : de 19 a 22 horas, afecta a toda la aviación.

Sábado 28 de febrero : de 13 a 16 horas, la medida afectará a la aviación general y no regular.

Domingo 1 de marzo : de 9 a 12 horas, el paro impactará en la aviación comercial regular con destino nacional.

Lunes 2 de marzo: de 5 a 8 horas, afecta a los despegues de toda la aviación.

El cese de actividades de los controladores aéreos afecta el despegue de aeronaves, lo que implica que se restringen las autorizaciones de aviones y vehículos en tierra. Además, tampoco se recibirán ni se transmitirán planes de vuelos.

La medida no alcanza a todas las operaciones de aeronaves que eventualmente se declaren en emergencia, como aquellas que presten servicio sanitario, humanitario, de estado y/o búsqueda y salvamento.