Están en América del Sur y casi nadie habla de ellas:

Aunque su tamaño es reducido y su presencia apenas aparece en muchos mapas, su importancia histórica, estratégica y política es mucho mayor de lo que parece. Foto: Imagen generada con IA para Canal26.com.

En el extremo austral de América del Sur, donde el viento domina el paisaje y los canales marinos dibujan un entramado de agua entre montañas y archipiélagos, existen pequeñas islas que durante décadas concentraron una fuerte disputa territorial entre dos países vecinos. Aunque su tamaño es reducido y su presencia apenas aparece en muchos mapas, su importancia histórica, estratégica y política es mucho mayor de lo que parece.

Las protagonistas de esta historia son las islas Picton, isla Lennox y isla Nueva, tres territorios ubicados en el canal Beagle, en el extremo sur del continente. Durante gran parte del siglo XX, estas islas estuvieron en el centro de una compleja disputa entre Argentina y Chile, que llegó a escalar hasta niveles cercanos a un conflicto armado.

Las islas Picton, isla Lennox y isla Nueva están ubicadas en el canal Beagle.

Un conflicto territorial en el fin del mundo

La disputa por estas islas no se trataba simplemente de la posesión de pequeñas extensiones de tierra. Su ubicación es estratégica, ya que condiciona la navegación en los canales australes y otorga acceso a zonas marítimas ricas en recursos pesqueros.

Durante el siglo XX, ambos países defendieron sus posiciones a través de distintos mecanismos diplomáticos y jurídicos, incluidos arbitrajes internacionales y negociaciones bilaterales. La tensión alcanzó su punto más crítico a fines de la década de 1970, cuando la posibilidad de un enfrentamiento militar entre Argentina y Chile parecía cada vez más cercana.

El conflicto, conocido históricamente como el conflicto del Beagle, generó un escenario de alta tensión en toda la región austral y obligó a ambos gobiernos a buscar soluciones que evitaran una guerra abierta.

Durante el siglo XX, ambos países defendieron sus posiciones a través de distintos mecanismos diplomáticos y jurídicos. Foto: NA.

El valor estratégico de las islas Picton, Lennox y Nueva

Aunque Picton, Lennox y Nueva son relativamente pequeñas y presentan condiciones climáticas extremas, su posición geográfica las convierte en puntos clave dentro de la geopolítica del extremo sur del continente.

Desde estas islas se proyecta el control sobre amplias áreas marítimas, lo que implica influencia sobre rutas de navegación y acceso a recursos naturales. Por ese motivo, la discusión sobre su soberanía siempre estuvo ligada tanto a cuestiones territoriales como económicas.

Para Argentina, el reclamo histórico también tiene un fuerte componente simbólico. Estos territorios forman parte de una larga tradición de disputas limítrofes en el Cono Sur que marcaron la historia diplomática del país.

Con el paso del tiempo, la mediación internacional y la voluntad política de ambas naciones permitieron evitar un enfrentamiento armado. A través de acuerdos y negociaciones, Argentina y Chile lograron encauzar la disputa dentro del marco del derecho internacional, en el cual Argentina reconoció la soberanía chilena sobre estas islas, y Chile acordó limitar su zona económica exclusiva en la región.

Acuerdo de paz entre Argentina y Chile por las islas Picton, Nueva y Lennox. Foto: Facebook / Rutas por el Mundo.

Características geográficas y ambientales de las islas Picton, Lennox y Nueva