Están en América del Sur y casi nadie habla de ellas: las pequeñas islas del fin del mundo que Argentina disputa con otro país
Aunque parecen insignificantes en el mapa, estos territorios ubicados en el extremo austral del continente tienen un enorme peso histórico, estratégico y político que marcó durante décadas la relación entre dos países sudamericanos.
En el extremo austral de América del Sur, donde el viento domina el paisaje y los canales marinos dibujan un entramado de agua entre montañas y archipiélagos, existen pequeñas islas que durante décadas concentraron una fuerte disputa territorial entre dos países vecinos. Aunque su tamaño es reducido y su presencia apenas aparece en muchos mapas, su importancia histórica, estratégica y política es mucho mayor de lo que parece.
Las protagonistas de esta historia son las islas Picton, isla Lennox y isla Nueva, tres territorios ubicados en el canal Beagle, en el extremo sur del continente. Durante gran parte del siglo XX, estas islas estuvieron en el centro de una compleja disputa entre Argentina y Chile, que llegó a escalar hasta niveles cercanos a un conflicto armado.
Un conflicto territorial en el fin del mundo
La disputa por estas islas no se trataba simplemente de la posesión de pequeñas extensiones de tierra. Su ubicación es estratégica, ya que condiciona la navegación en los canales australes y otorga acceso a zonas marítimas ricas en recursos pesqueros.
Durante el siglo XX, ambos países defendieron sus posiciones a través de distintos mecanismos diplomáticos y jurídicos, incluidos arbitrajes internacionales y negociaciones bilaterales. La tensión alcanzó su punto más crítico a fines de la década de 1970, cuando la posibilidad de un enfrentamiento militar entre Argentina y Chile parecía cada vez más cercana.
El conflicto, conocido históricamente como el conflicto del Beagle, generó un escenario de alta tensión en toda la región austral y obligó a ambos gobiernos a buscar soluciones que evitaran una guerra abierta.
El valor estratégico de las islas Picton, Lennox y Nueva
Aunque Picton, Lennox y Nueva son relativamente pequeñas y presentan condiciones climáticas extremas, su posición geográfica las convierte en puntos clave dentro de la geopolítica del extremo sur del continente.
Desde estas islas se proyecta el control sobre amplias áreas marítimas, lo que implica influencia sobre rutas de navegación y acceso a recursos naturales. Por ese motivo, la discusión sobre su soberanía siempre estuvo ligada tanto a cuestiones territoriales como económicas.
Para Argentina, el reclamo histórico también tiene un fuerte componente simbólico. Estos territorios forman parte de una larga tradición de disputas limítrofes en el Cono Sur que marcaron la historia diplomática del país.
Con el paso del tiempo, la mediación internacional y la voluntad política de ambas naciones permitieron evitar un enfrentamiento armado. A través de acuerdos y negociaciones, Argentina y Chile lograron encauzar la disputa dentro del marco del derecho internacional, en el cual Argentina reconoció la soberanía chilena sobre estas islas, y Chile acordó limitar su zona económica exclusiva en la región.
Características geográficas y ambientales de las islas Picton, Lennox y Nueva
- Isla Picton: con una superficie de aproximadamente 105 km², es la isla más pequeña del grupo. Su geografía es montañosa y su costa está marcada por acantilados. En la década de 1980, la Armada de Chile instaló minas en varias zonas de la isla como medida de defensa.
- Isla Nueva: con una superficie de alrededor de 120 km², es la isla intermedia en tamaño. Su relieve es variado, con áreas boscosas y zonas de turba. Al igual que Picton, también presenta áreas con minas instaladas por la Armada de Chile.
- Isla Lennox: la más grande del grupo, con aproximadamente 171,5 km². Su geografía incluye montañas, valles glaciares y una vegetación diversa que incluye bosques de lenga, ñirre y coihue de Magallanes. Es una zona de difícil acceso debido a su terreno accidentado.