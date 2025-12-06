El único bodegón de CABA que vende pastas exquisitas a tan solo $5.000: dónde queda

Se trata de un lugar que sorprende por mantener los precios de sus platos de pasta igual que el año pasado, algo poco común en el contexto actual. Su propuesta apuesta por una cocina casera al estilo de las abuelas, con porciones generosas y sabores que remiten a la clásica comida de barrio.

Pastas de Doña Cocina. Foto: Instagram @donacocinatipocasa

En un contexto donde $5.000 parece no alcanzar para nada, aparece un bodegón que sorprende no solo con sus pastas caseras deliciosas, sino también con sus precios irresistibles, convirtiéndose en una opción ideal para hacerle frente a la inflación.

En pleno barrio de Almagro se encuentra “Doña Cocina”, un bodegón que llama la atención por un detalle casi impensado en estos tiempos: mantiene los precios de sus platos de pasta iguales a los del año pasado. Su propuesta gira en torno a una cocina casera bien al estilo de las abuelas, con porciones abundantes y sabores que remiten a la clásica comida de barrio.

¿Qué hace tan especial a Doña Cocina?

La mayor sorpresa para los comensales es que los platos de pasta se venden a $5.500, manteniendo los valores del año anterior. Marcelo, dueño del bodegón, comenta que decidió no actualizar los precios, lo que convierte al lugar en una opción muy atractiva para quienes buscan comida casera sin gastar de más.

La atención personalizada y la calidad de los platos convierten a Doña Cocina en un lugar destacado, recomendado incluso por influencers gastronómicos como La Chica del Brunch, que lo define como “uno de los preferidos en Buenos Aires”. Comparando con otros restaurantes de comida rápida, cuyos precios rondan los $20.000 por plato, la propuesta resulta aún más llamativa.

Platos destacados del menú

Fucciles al fierrito: gratinados con salsa de la casa y una mezcla de panceta, crema y cebolla de verdeo.

Sorrentinos de calabaza horneada y muzzarella con masa de espinaca.

Sorretinos de jamón y queso.

Entradas : albóndigas con salsa y muzzarelitas con salsa fileto.

Postre recomendado: chocotorta acompañada con helado.

Dónde queda Doña Cocina, el bodegón que le hace frente a la inflación

Doña Cocina, el bodegón que le hace frente a la inflación, se encuentra en Bulnes 802, Almagro, Capital Federal. Funciona todos los días de 12:00 a 16:00 (excepto los lunes) y de 20:00 a 00:00 (excepto los domingos), y se puede reservar o consultar más información al 4862-9278.

En resumen, Doña Cocina combina precios accesibles con una cocina casera y sabrosa, ideal para quienes buscan un viaje gastronómico al estilo tradicional italiano sin vaciar el bolsillo. Las porciones generosas y la atención cercana del dueño hacen de este bodegón una parada obligada para los fanáticos de la buena comida y los sabores auténticos.