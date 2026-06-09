¿Chau a las demoras? El anuncio de Trenes Argentinos que podría cambiar para siempre los horarios de la línea San Martín

Trenes Argentinos anunció que circulará con servicio limitado durante el domingo 17 de mayo. Foto: Trenes Argentinos

El transporte público en Argentina es uno de los rubros más buscados por la gente para estar al tanto de las noticias de trenes, colectivos y subtes. En esta oportunidad, llas autoridades de Trenes Argentinos pusieron en marcha una importante modificación técnica en el ramal que conecta las terminales de Retiro y Pilar, cuyo plan de contingencia apunta a solucionar las recurrentes cancelaciones mediante la llegada de equipamiento clave para la tracción de las formaciones.

Una segunda locomotora 0 kilómetro se integró formalmente al cronograma oficial de recorridos durante las primeras horas de este martes 9 de junio. La primera unidad de estas características técnicas había iniciado sus viajes el pasado 28 de mayo dentro del mismo corredor de pasajeros y los ingresos posibilitarán una mejor planificación de las salidas en base a las demandas actuales de la infraestructura.

Tren San Martín. Foto: Trenes Argentinos

Los inspectores de la compañía estatal coordinaron los diagramas de prueba para asegurar el correcto acople de las máquinas en los talleres centrales. El refuerzo de las unidades tractivas tendrá el objetivo de garantizar una respuesta mucho más rápida ante los habituales desperfectos mecánicos de la flota, motivo por el cual el personal técnico confía en estabilizar de forma definitiva los tiempos de circulación y el cumplimiento de los horarios.

La iniciativa responde de manera directa a las directivas de la Emergencia Ferroviaria que dictó el gobierno de Javier Milei. La normativa de junio de 2024 estableció la recuperación de la seguridad operacional como la meta más urgente para todo el sistema de transporte metropolitano. Es por eso que las cuadrillas avanzaron en paralelo con la renovación total de las vías del ramal Tigre.

Tren San Martín

Además, los ingenieros del sector completaron la modernización de los sistemas de señales en las vías de ingreso a la estación de Retiro de la línea Mitre. La actualización tecnológica alcanzó los tendidos de los ramales a La Plata y Bosques de la línea Roca para optimizar la circulación. Por ende, los obreros mantienen activas las reformas de señalamiento en el tren Sarmiento y San Martín.

Por último, desde Trenes Argentinos comunicaron que se continúa avanzando con el proceso de adquisición de repuestos para fortalecer el mantenimiento preventivo del material rodante y mejorar la confiabilidad de los servicios ferroviarios metropolitanos.

Cambia para siempre la línea Roca del tren: anunciaron obras en las vías tras más de 40 años y aclararon cómo funcionará el servicio

La Línea Roca iniciará una de las obras ferroviarias más importantes de las últimas décadas con la renovación integral de las vías entre el paso bajo nivel de la calle Brandsen, en la Ciudad de Buenos Aires, y la estación Temperley. El proyecto, impulsado por Trenes Argentinos, busca modernizar un corredor cuya infraestructura tiene más de 40 años de antigüedad y presenta actualmente limitaciones operativas por el desgaste acumulado.

Los trabajos abarcarán el tramo entre Constitución y Temperley e incluirán intervenciones sobre las cuatro vías del corredor, puentes, pasos a nivel y estaciones clave como Gerli, Lanús y Remedios de Escalada. Además, se prevé la modernización de cruces vehiculares y peatonales, la instalación de nueva infraestructura ferroviaria y mejoras de accesibilidad para los pasajeros.

Tren Roca. Foto: NA.

Entre las tareas previstas se encuentra el reemplazo de dos puentes metálicos por nuevas estructuras de hormigón armado, además de la incorporación de rieles largos soldados, durmientes de hormigón pretensado y nuevas fijaciones elásticas. También se renovarán aparatos de vía y sistemas de señalamiento para mejorar la seguridad operacional y optimizar la frecuencia de circulación.