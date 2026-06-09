Nuestras redes
live widget animationCanal 26 en vivo

¿Chau a las demoras? El anuncio de Trenes Argentinos que podría cambiar para siempre los horarios de la línea San Martín

La iniciativa responde de manera directa a las directivas de la Emergencia Ferroviaria que dictó el gobierno de Javier Milei. De qué se trata.

Tomás Cascallares
Por Tomás Cascallares
Agregar Canal26 como
fuente preferida en Google
Trenes Argentinos anunció que circulará con servicio limitado durante el domingo 17 de mayo.
Trenes Argentinos anunció que circulará con servicio limitado durante el domingo 17 de mayo. Foto: Trenes Argentinos
+ Seguir en Google+ Seguinos en Noticias

El transporte público en Argentina es uno de los rubros más buscados por la gente para estar al tanto de las noticias de trenes, colectivos y subtes. En esta oportunidad, llas autoridades de Trenes Argentinos pusieron en marcha una importante modificación técnica en el ramal que conecta las terminales de Retiro y Pilar, cuyo plan de contingencia apunta a solucionar las recurrentes cancelaciones mediante la llegada de equipamiento clave para la tracción de las formaciones.

Una segunda locomotora 0 kilómetro se integró formalmente al cronograma oficial de recorridos durante las primeras horas de este martes 9 de junio. La primera unidad de estas características técnicas había iniciado sus viajes el pasado 28 de mayo dentro del mismo corredor de pasajeros y los ingresos posibilitarán una mejor planificación de las salidas en base a las demandas actuales de la infraestructura.

Tren San Martín. Foto: Trenes Argentinos

Los inspectores de la compañía estatal coordinaron los diagramas de prueba para asegurar el correcto acople de las máquinas en los talleres centrales. El refuerzo de las unidades tractivas tendrá el objetivo de garantizar una respuesta mucho más rápida ante los habituales desperfectos mecánicos de la flota, motivo por el cual el personal técnico confía en estabilizar de forma definitiva los tiempos de circulación y el cumplimiento de los horarios.

La iniciativa responde de manera directa a las directivas de la Emergencia Ferroviaria que dictó el gobierno de Javier Milei. La normativa de junio de 2024 estableció la recuperación de la seguridad operacional como la meta más urgente para todo el sistema de transporte metropolitano. Es por eso que las cuadrillas avanzaron en paralelo con la renovación total de las vías del ramal Tigre.

Contenido Recomendado

Maharajas Express:el tren más lujoso del planeta que parece un hotel cinco estrellas y tiene boletos de hasta 50 mil dólares

Maharajas Express: el tren más lujoso del planeta que parece un hotel cinco estrellas y tiene boletos de hasta 50 mil dólares

Los 5 trenes turísticos más espectaculares de España:viajes lentos, paisajes únicos y lujo sobre rieles

Los 5 trenes turísticos más espectaculares de España: viajes lentos, paisajes únicos y lujo sobre rieles
Tren San Martín
Tren San Martín

Además, los ingenieros del sector completaron la modernización de los sistemas de señales en las vías de ingreso a la estación de Retiro de la línea Mitre. La actualización tecnológica alcanzó los tendidos de los ramales a La Plata y Bosques de la línea Roca para optimizar la circulación. Por ende, los obreros mantienen activas las reformas de señalamiento en el tren Sarmiento y San Martín.

Por último, desde Trenes Argentinos comunicaron que se continúa avanzando con el proceso de adquisición de repuestos para fortalecer el mantenimiento preventivo del material rodante y mejorar la confiabilidad de los servicios ferroviarios metropolitanos.

Cambia para siempre la línea Roca del tren: anunciaron obras en las vías tras más de 40 años y aclararon cómo funcionará el servicio

La Línea Roca iniciará una de las obras ferroviarias más importantes de las últimas décadas con la renovación integral de las vías entre el paso bajo nivel de la calle Brandsen, en la Ciudad de Buenos Aires, y la estación Temperley. El proyecto, impulsado por Trenes Argentinos, busca modernizar un corredor cuya infraestructura tiene más de 40 años de antigüedad y presenta actualmente limitaciones operativas por el desgaste acumulado.

Los trabajos abarcarán el tramo entre Constitución y Temperley e incluirán intervenciones sobre las cuatro vías del corredor, puentes, pasos a nivel y estaciones clave como Gerli, Lanús y Remedios de Escalada. Además, se prevé la modernización de cruces vehiculares y peatonales, la instalación de nueva infraestructura ferroviaria y mejoras de accesibilidad para los pasajeros.

Tren Roca. Foto: NA.

Entre las tareas previstas se encuentra el reemplazo de dos puentes metálicos por nuevas estructuras de hormigón armado, además de la incorporación de rieles largos soldados, durmientes de hormigón pretensado y nuevas fijaciones elásticas. También se renovarán aparatos de vía y sistemas de señalamiento para mejorar la seguridad operacional y optimizar la frecuencia de circulación.

TrenesTransporte públicoTrenes Argentinos
Tomás Cascallares
Tomás Cascallares

Editor de Breaking

27 años. Periodista y productor de contenidos especializado en Música y Cultura. Leer bio

Notas Más leídas

  1. F-16:la razón por la que Argentina recibirá antes de tiempo seis nuevos cazas de combate

    F-16: la razón por la que Argentina recibirá antes de tiempo seis nuevos cazas de combate

  2. Cómo funcionan los trenes hoy:así operan este miércoles 10 de junio de 2026

    Cómo funcionan los trenes hoy: así operan este miércoles 10 de junio de 2026

  3. La Ciudad de Buenos Aires inauguró el nuevo puente de Villa Lugano:cómo cambia el tránsito en la autopista Dellepiane

    La Ciudad de Buenos Aires inauguró el nuevo puente de Villa Lugano: cómo cambia el tránsito en la autopista Dellepiane

  4. Llegó el nuevo alfajor Guaymallén Rubí:cómo es, de qué está hecho y cuánto podría costar en kioscos

    Llegó el nuevo alfajor Guaymallén Rubí: cómo es, de qué está hecho y cuánto podría costar en kioscos

  5. Iban a viajar a Cancún para una boda, les cancelaron el vuelos y la Justicia ordenó una indemnización millonaria

    Iban a viajar a Cancún para una boda, les cancelaron el vuelos y la Justicia ordenó una indemnización millonaria
Lo último
También podría interesarte
Política

Daga Atlántica 2026:uno por uno, los puntos más relevantes del mayor ejercicio de Fuerzas Especiales entre Argentina y Estados Unidos

Daga Atlántica 2026: uno por uno, los puntos más relevantes del mayor ejercicio de Fuerzas Especiales entre Argentina y Estados Unidos

El histórico aval de la Cámara Nacional Electoral que te permitirá proponer tus propias leyes:de qué se trata la nueva prueba piloto

Reunión clave para definir el acuerdo entre el Gobierno y las universidades:de cuánto será el aumento salarial a negociar

Negociaciones clave en el Senado:qué cambios prometió el Gobierno para cerrar la Ley de Propiedad Privada

Economía

El Mercado Central renovó sus precios:una por una, todas las ofertas en carnes, lácteos y almacén de esta semana

El Mercado Central renovó sus precios: una por una, todas las ofertas en carnes, lácteos y almacén de esta semana

Se oficializó el aumento para empleadas domésticas:cuánto cobrará cada categoría durante junio y julio 2026

Cuál es el megaproyecto minero de Argentina para convertirse en potencia mundial del cobre

La industria y la construcción volvieron a caer en abril 2026:cuáles fueron los sectores más afectados

Internacionales

El avión de combate que no va más:por qué fracasó el caza europeo de sexta generación que buscaba desafiar a Estados Unidos y China

El avión de combate que no va más: por qué fracasó el caza europeo de sexta generación que buscaba desafiar a Estados Unidos y China

Trump y una nueva amenaza contra Irán:“Tardaron demasiado en negociar un acuerdo y ahora tendrán que pagar las consecuencias”

Sin saberlo:usuarios de Pokémon Go capacitaron a drones de las fuerzas armadas de Estados Unidos

El megaproyecto ferroviario más ambicioso de Egipto:no tiene conductores, abarca más de 50 km y recorre el desierto en 60 minutos