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La Ciudad de Buenos Aires inauguró el nuevo puente de Villa Lugano: cómo cambia el tránsito en la autopista Dellepiane

La inauguración forma parte del Máster Plan de reconversión de la Dellepiane, un proyecto que busca modernizar por completo el corredor vial y mejorar la calidad de vida de miles de vecinos. Las intervenciones beneficiarán directamente a unos 200.000 vehículos.

Cristian Daniel Avila
Por Cristian Daniel Avila
Actualizado el 3 de junio de 2026 a las 17:36
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La Ciudad de Buenos Aires inauguró el puente Río Negro de Villa Lugano.
La Ciudad de Buenos Aires inauguró el puente Río Negro de Villa Lugano. Foto: X @AUSA
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La transformación del sur de la Ciudad de Buenos Aires sumó un nuevo capítulo con la habilitación del puente Río Negro, una obra estratégica ubicada en Villa Lugano que promete mejorar la conectividad, integración urbana y seguridad vial en una de las zonas con mayor circulación del distrito.

La infraestructura, construida por Autopistas Urbanas S.A. (AUSA), ya se encuentra operativa para vehículos y peatones. Cuenta con doble sentido de circulación, está preparada para soportar tránsito pesado y permite dar continuidad a las colectoras de la autopista Dellepiane, una de las principales arterias de acceso y salida de la Capital Federal.

La inauguración forma parte del ambicioso Máster Plan de reconversión de la Dellepiane, un proyecto que busca modernizar por completo el corredor vial y mejorar la calidad de vida de miles de vecinos.

La infraestructura, construida por Autopistas Urbanas, ya se encuentra operativa para vehículos y peatones. Foto: X @AUSA

Puente Río Negro en Lugano: cómo es la nueva obra que mejora la conectividad en el sur de la Ciudad

El nuevo puente fue diseñado para resolver una histórica demanda de conectividad entre ambos lados de la autopista. Entre sus principales características se destaca el doble sentido de circulación, que facilita el cruce vehicular sin necesidad de realizar extensos desvíos.

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Además, la estructura posee una altura superior a la calzada de la autopista y una resistencia especialmente diseñada para permitir el paso de camiones de gran porte. De esta manera, se eliminan riesgos asociados a posibles impactos contra la infraestructura y se mejora la circulación del transporte de cargas.

Otro de los aspectos destacados es la continuidad de las colectoras. Gracias a esta obra, los vehículos podrán conectar la avenida General Paz con Lacarra de forma más directa, evitando recorridos por calles internas del barrio y reduciendo tiempos de viaje.

En materia de seguridad peatonal, el puente incorpora veredas y pasarelas laterales que permiten una circulación más segura para quienes se desplazan a pie. La obra también incluyó la instalación de ocho vigas de 36 metros de longitud, alcanzando un ancho total de 14 metros que optimiza significativamente la fluidez del tránsito.

Las intervenciones del puente Río Negro beneficiarán a unos 200.000 vehículos y a más de 63.000 vecinos. Foto: Facebook Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires

Autopista Dellepiane: las obras que beneficiarán a más de 200.000 vehículos por día

Según estimaciones oficiales, las intervenciones beneficiarán directamente a unos 200.000 vehículos y a más de 63.000 vecinos que conviven diariamente con este corredor vial del sur porteño.

Como parte de los trabajos, las colectoras norte y sur fueron modificadas tras la instalación de nuevos puentes ferroviarios vinculados a las obras del Ferrocarril Belgrano Sur. Estas tareas permiten avanzar con la excavación de un paso bajo nivel que dará continuidad a la circulación entre las calles Piedra Buena y Rucci, eliminando barreras urbanas.

La reconversión también contempla importantes mejoras para el transporte público. Entre la calle Piedra Buena y el empalme con el Metrobús de la Autopista 25 de Mayo se construirá un carril central exclusivo para colectivos, con circulación en ambos sentidos.

El corredor contará con seis estaciones centrales totalmente accesibles para peatones y estará separado físicamente del resto del tránsito mediante defensas de hormigón, una medida que busca incrementar la seguridad vial y agilizar los desplazamientos.

El nuevo parque de cuatro kilómetros que transformará la autopista Dellepiane

Uno de los aspectos más innovadores del proyecto llegará una vez finalizadas las obras viales. La Ciudad prevé desarrollar un pulmón verde de cuatro kilómetros de extensión sobre el corredor, incorporando espacios recreativos y deportivos para los vecinos.

El futuro parque incluirá canchas deportivas, una pista de atletismo, postas aeróbicas, juegos infantiles, bicisendas y senderos peatonales. La iniciativa busca complementar la modernización de la infraestructura con nuevos espacios públicos que promuevan la actividad física, la recreación y una mejor calidad ambiental en el sur de Buenos Aires.

De esta manera, con la habilitación del puente Río Negro, la Ciudad da un nuevo paso en un plan que apunta no solo a mejorar la circulación, sino también a transformar la relación entre los barrios y la autopista, apostando por una movilidad más eficiente, segura y sustentable para las próximas décadas.

Obras públicasAutopistasPuenteVilla Lugano
Cristian Daniel Avila
Cristian Daniel Avila

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