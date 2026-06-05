Llegó el nuevo alfajor Guaymallén Rubí: cómo es, de qué está hecho y cuánto podría costar en kioscos

Nuevo alfajor de Guaymallén Foto: X @nhbasilotta

El universo de los alfajores argentinos acaba de sumar un lanzamiento que ya empezó a hacer ruido en kioscos, redes sociales y portales de golosinas: Guaymallén presentó el nuevo alfajor Rubí, una edición especial que pone al membrillo en el centro de la escena y se mete de lleno en la conversación de los fanáticos del “alfajor del pueblo”. La novedad se conoció oficialmente este 4 de junio de 2026, en el marco de los 80 años de historia de la marca.

La noticia no pasó desapercibida por dos motivos. El primero es que se trata de una marca con un peso enorme en el consumo masivo argentino: Guaymallén destaca en su sitio oficial que hoy cuenta con dos plantas propias, más de 170 trabajadores y una capacidad de producción de alrededor de 4 millones de alfajores por día, cifras que ayudan a explicar por qué cualquier novedad de la empresa genera repercusión inmediata. El segundo motivo es el sabor elegido: en un mercado dominado por el dulce de leche, el nuevo Rubí apuesta por un perfil distinto y bien reconocible.

Por qué el nuevo Guaymallén Rubí está dando que hablar

El lanzamiento del Guaymallén Rubí no aparece como un simple cambio de envoltorio ni como una variación menor del catálogo. Distintos medios que cubrieron la salida del producto coinciden en que se trata de una edición con perfil premium, creada para celebrar el aniversario número 80 de la compañía y, al mismo tiempo, reforzar la identidad histórica de la marca con una vuelta de tuerca más llamativa. El propio Hugo Basilotta difundió el anuncio en redes, donde volvió a usar su clásico tono de comunicación asociado a la palabra “CAVIAR”.

Se viene el lanzamiento del alfajor "rubí" de Guaymallén. Foto: Instagram / Néstor Basilotta (@nhbasilotta).

La elección del nombre Rubí tampoco es casual. Según lo publicado en la cobertura del lanzamiento, el concepto busca apoyarse en el tono rojizo del membrillo y en una presentación visual más impactante, con una estética pensada para destacarse rápido en góndola o en el mostrador del kiosco. En otras palabras, es un producto diseñado no solo para venderse, sino también para llamar la atención a primera vista, algo clave en una categoría de compra impulsiva.

Cómo es el nuevo alfajor Guaymallén Rubí

Uno de los puntos que más interés despertó tiene que ver con la composición del producto. El nuevo alfajor llega con tapas de cacao, un relleno de membrillo puro o premium y una cobertura de chocolate, combinación que rompe con el recorrido más clásico del dulce de leche y le da un perfil propio dentro del universo Guaymallén. Diversas publicaciones también remarcaron que esta edición especial busca rescatar el espíritu del histórico Guaymallén de fruta, pero con una propuesta más cuidada desde lo visual y lo sensorial.

En cuanto al packaging, lo que se vio en las primeras imágenes y coberturas fue un envoltorio metalizado rojo, con detalles brillantes, una impronta más festiva y referencias a los 80 años de la marca. Esa presentación ayuda a construir una percepción de producto especial, diferente del formato clásico de la línea tradicional. Incluso en medios especializados se lo describió como un lanzamiento que intenta competir en el segmento “premium” sin abandonar la lógica de consumo masivo que hizo fuerte a Guaymallén durante décadas.

Cuánto sale el nuevo Guaymallén Rubí en kioscos

Acá aparece la gran pregunta que muchos buscan en Google: ¿cuánto cuesta el nuevo alfajor Guaymallén Rubí? Hasta las publicaciones relevadas en el día del lanzamiento, no se difundió un precio oficial unificado para todo el país con un número cerrado visible en las notas abiertas. Lo que sí aparece repetido es que la marca quiere mantener una política de precio accesible, en línea con su identidad histórica. Además, en una de las coberturas se recupera la frase promocional de Basilotta sobre que el Rubí tendría un “precio de bijouterie”, reforzando esa idea de valor popular.

Se viene el lanzamiento del alfajor "rubí" de Guaymallén. Foto: Instagram / Néstor Basilotta (@nhbasilotta).

Como referencia de mercado, distintos relevamientos publicados en mayo de 2026 ubican al Guaymallén simple clásico en torno a los $400 en kioscos, aunque con variaciones según el canal, la zona y el comercio. Por eso, si querés sumar el dato de precio en la nota sin caer en una cifra inventada, la forma más sólida editorialmente es esta: “todavía no hay un precio oficial único confirmado, pero por el posicionamiento histórico de la marca y los valores vigentes del Guaymallén tradicional, se espera que se mueva en una franja accesible”.

Qué busca Guaymallén con esta edición especial de membrillo

El nuevo Rubí también puede leerse como una jugada de marca. Guaymallén se presenta oficialmente como una empresa nacida en 1945, construida sobre la idea de ofrecer un alfajor “rico, accesible y con sabor de verdad”. Esa combinación entre precio popular, distribución masiva y fuerte presencia en la cultura cotidiana argentina explica por qué la empresa puede lanzar una versión diferente sin despegarse de su base histórica.

Desde ese lugar, el Rubí cumple dos funciones al mismo tiempo: por un lado, celebra el aniversario de una marca con enorme penetración nacional; por otro, revaloriza un sabor que siempre tuvo fanáticos propios, como el membrillo, pero ahora con una narrativa más vistosa, más “coleccionable” y más comentable en redes. En términos editoriales, eso lo convierte en un producto ideal para notas de consumo, tendencias y kioscos, porque mezcla nostalgia, novedad y curiosidad de precio.