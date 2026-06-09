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La Justicia autorizó la cremación de los restos del Indio Solari

La medida fue firmada en las últimas horas por el juez Jorge Rodríguez. Se espera el cierre de la causa por averiguación de causales de muerte.

Lucía M. Gómez
Por Lucía M. Gómez
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La Justicia autorizó la cremación de los restos del Indio Solari.
La Justicia autorizó la cremación de los restos del Indio Solari. Foto: NA
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El Juez de Garantías Jorge Rodríguez firmó la autorización para la cremación de los restos de Carlos “El Indio” Solari y se realizaría un breve respondo en el Cementerio Municipal de Lanús.

De acuerdo con la información que trascendió en las últimas horas, la familia del artista y su círculo más cercano a ella tendrán una última ceremonia, íntima y privada, durante la tarde de este martes en el Cementerio de Lanús.

El diputado Máximo Kirchner fue uno de los funcionarios que estuvo a disposición de la familia apenas irrumpieron las noticias del deceso de Solari. Su involucración fue tal que envió a su secretario en la ambulancia que trasladó el cuerpo del artista hasta la morgue, para asegurarse de que todo transcurriera en orden.

Velatorio del Indio Solari. Foto: REUTERS

El comunicado de la familia del Indio Solari tras la finalización del velatorio

Horas después de que se cerraran las puertas del Polideportivo José María Gatica en Villa Domínico, la familia del Indio Solari publicó un comunicado en el que expresó su agradecimiento a quienes organizaron el velatorio y a los miles de fanáticos que se acercaron a Avellaneda a despedir al cantante y exlíder de Patricio Rey y los Redonditos de Ricota.

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Según el comunicado del Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires, la despedida terminó oficialmente alrededor de las 4:30 am de este lunes 8 de junio, tras un pedido de la familia del músico.

Comunicado de la familia del Indio Solari. Foto: redes sociales.

“Ya está. Todas y todos los que tuvieron la posibilidad de acercarse a despedirlo, lo hicieron. Ahora la lluvia nos manda a todos a casita, a seguir penando por dentro y a recordarlo como era: humano, infinito”, comienza el comunicado oficial difundido a través del Instagram oficial del Indio Solari.

La despedida duró aproximadamente 18 horas y asistieron alrededor de un millón de seguidores que viajaron desde distintas partes de Argentina. El mensaje destacó la tranquilidad y el respeto de los ricoteros frente a este evento.

“Gracias a todos los que hicieron este esfuerzo: tanto los que se acercaron y los que lloraron donde los sorprendió la pena, como las toneladas de muchachos y muchachas que hicieron posible y formaron parte de la organización descomunal que supuso esta despedida, en tiempo récord”, agradecieron.

Velatorio del Indio Solari. Foto: NA

“Él nos anticipó que las despedidas son estos dolores dulces. Lo que no nos avisó fue que dolores dulces como estos iban a durar toda nuestra vida”, lamentó.

Por último, pusieron el foco sobre los deseos del músico: “Como no podía ser de otro modo, pensó en todo antes de irse. Y por eso dejó encendido el equipo Marshall de su guitarra y el equipo de sonido donde escuchaba las canciones en las que trabajaba”.

Nos sugirió, así, que la música debía seguir sonando, más allá de lo que ocurriese. Hagamos eso. Que su música no pare nunca más”, cerraron.

Indio SolariMuerte
Lucía M. Gómez
Lucía M. Gómez

Redactora de Tendencias

Periodista especializada en lifestyle, bienestar y tendencias. Me gusta la moda, el maquillaje y el diseño en general. Leer bio

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