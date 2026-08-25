Aviso clave sobre los trenes que circulan en el AMBA: qué cambia en las líneas Sarmiento, Mitre y Roca

Modificaciones clave en Trenes Argentinos. Foto: NA

En el marco de la Emergencia Ferroviaria decretada por el Gobierno nacional, avanza la adquisición de repuestos originales destinados a renovar el sistema de frenos de más de 700 coches eléctricos que prestan servicio en las líneas Mitre, Roca y Sarmiento.

La medida busca reforzar uno de los principales sistemas de seguridad de las formaciones, mejorar la confiabilidad del servicio y extender la vida útil de los trenes que circulan diariamente por el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).

Trenes Argentinos y su mantenimiento. Foto: Reddit

Qué trabajos clave se realizarán en los trenes

La llegada de los repuestos permitirá realizar las revisiones programadas del sistema de frenos, una tarea especialmente necesaria debido a que las formaciones alcanzaron los 10 años de servicio.

El sistema está compuesto por diferentes elementos que intervienen en la generación, distribución y aplicación del frenado. Entre ellos se encuentran compresores, válvulas, grifos, paneles de control, calipers, discos y pastillas de freno.

La incorporación de los insumos originales permitirá avanzar con el mantenimiento integral de estos componentes y atender el retraso acumulado en las inspecciones correspondientes.

Según informó el Gobierno, durante más de una década no se realizaron todas las revisiones previstas, lo que generó un atraso en las tareas de mantenimiento de las formaciones.

La Emergencia Ferroviaria y las obras

La Emergencia Ferroviaria comenzó a regir en junio de 2024 y, desde entonces, permitió avanzar en diferentes obras destinadas a mejorar la infraestructura y la seguridad del sistema ferroviario.

Entre los principales trabajos se encuentra la renovación integral de las vías del ramal Tigre de la línea Mitre, además de la modernización del sistema de señales en el ingreso a Retiro.

También se ejecutaron trabajos sobre las vías de los ramales La Plata y Bosques de la línea Roca, mientras que en la línea Sarmiento avanzó la modernización del sistema de señalamiento.

El objetivo de las intervenciones es reducir riesgos operativos, mejorar las condiciones de circulación y garantizar un servicio ferroviario más confiable para los pasajeros.

También buscan renovar el material rodante

La compra de repuestos para los sistemas de freno forma parte de un programa más amplio de renovación y mantenimiento del material rodante.

En paralelo, el Gobierno lleva adelante la adquisición de 43 formaciones, equivalentes a 150 coches, destinadas a modernizar parte de una flota que cuenta con unidades de más de 50 años de antigüedad.

A esto se suma la compra ya concretada de tres locomotoras para la línea San Martín y el avance en la llegada de repuestos ferroviarios destinados a realizar mantenimientos pesados sobre las formaciones que prestan servicio en los trenes del AMBA.

Plan de Emergencia de los Trenes Argentinos. Foto: NA.

De esta manera, las autoridades buscan combinar la incorporación de nuevo material con la recuperación y mantenimiento de las unidades actualmente operativas.

La renovación de los sistemas de freno de los más de 700 coches representa así una de las medidas destinadas a mejorar la seguridad operacional y recuperar el mantenimiento atrasado, en el marco del plan ferroviario impulsado durante la Emergencia.