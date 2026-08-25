Por qué el Gobierno rechazará los proyectos que busquen aliviar la morosidad en las familias: la explicación del vocero

El funcionario explicó los motivos por los cuales el Gobierno no acompañará los proyectos de la oposición que busquen aliviar las deudas de las familias. Foto: Captura de pantalla Vocería Presidencial

El Gobierno nacional adelantó que no prestará su apoyo a los proyectos legislativos promovidos por la oposición para aliviar a los tomadores de préstamos que atraviesan dificultades financieras para afrontar sus deudas. Durante su habitual conferencia de prensa en la Casa Rosada, el vocero Adrián Ravier citó palabras de Javier Milei y fundamentó: “Sería usar dinero de los contribuyentes para salvar a los bancos”.

Al analizar el alcance de las propuestas parlamentarias y la postura que adoptará la bancada oficialista, el portavoz consideró que si bien “hay que conocer los detalles”, dentro del bloque de La Libertad Avanza “no habría una posición de acompañar este proyecto”, ya que, según consideró, la medida “va a contramano de las palabras de Milei”. En esta línea, sostuvo que un eventual auxilio estatal representaría una transferencia injustificada de fondos públicos hacia las instituciones crediticias.

Pese al rechazo categórico de la iniciativa, el funcionario reconoció la complejidad del escenario y manifestó: “Claramente hay morosos que están en una situación difícil por no poder pagar los créditos que tomaron. Pero el problema en gran parte es de las entidades financieras, las entidades financieras no bancarias y de los bancos que otorgaron créditos, en algunos casos, con tasas de interés elevadas. Quizás para cubrirse de los riesgos que estaban asumiendo, y esto dejo comprometidas a estas entidades financieras”.

En el cierre de la conferencia de prensa, Ravier remarcó la negativa de intervenir con recursos del Tesoro y reiteró su cuestionamiento hacia otros sectores de la Cámara de Diputados. “Salvar esta situación desde el Gobierno con dinero que pagan los contribuyentes implicaría tomar recursos de una parte de la población para salvar a los bancos”, aseveró. Y concluyó: “Nos sorprende que desde la Izquierda, que siempre cuestionan esto de ‘salvar, ayudar a los bancos’, se esté promoviendo una medida que en todo caso capitalice a los bancos para que puedan recuperar un capital que prestaron a riesgo, y se cubrieron con altas tasas de interés”.

El presidente habló durante más de una hora. Foto: Captura de pantalla Oficina de Presidente

Javier Milei negó que el Gobierno sea responsable de la morosidad en las familias: “No hay elementos para culpar a la política”

Durante su disertación en la Bolsa de Comercio de Rosario durante este viernes 21 de agosto, el presidente Javier Milei defendió el rumbo de su programa económico, negó que el Gobierno tenga responsabilidad en los niveles de morosidad en las familias y cruzó con dureza a la oposición y a sectores del periodismo. En un enérgico discurso, el mandatario enmarcó los cuestionamientos sobre el sistema financiero dentro de una “estrategia de campaña negativa” basada en la teoría de los “mercados repugnantes”, ratificó la política monetaria de su gestión y descartó cualquier tipo de auxilio estatal para deudores o bancos.

Al abrir su análisis, el jefe de Estado rechazó de manera taxativa las lecturas que le imputan al Gobierno el incremento en la morosidad de las familias y empresas y calificó esta situación como una construcción de la oposición en la antesala del año electoral. “¿Ustedes recuerdan todas las cosas que hicieron los que quieren que volvamos al pasado? Ahora entramos como imbéciles nuevamente diciendo: ‘No, el problema es la morosidad’. Me niego a creer que seamos tan pelotudos", lanzó.

“Se podrían quejar de la política si hubiera sido discrecional y no anunciada. El tema es que cuando vine acá dije lo que iba a hacer y lo hice. Consecuentemente, no hay elementos para culpar a la política del Gobierno en términos de morosidad. Están utilizando políticamente una categoría del mercado que entra en la definición de ‘repugnante’ y tratan de cargar esas culpas sobre el Gobierno cuando anunció la política que iba a hacer y la cumplió”, lanzó Milei.