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El tren diferencial de la línea Sarmiento sumó dos nuevas frecuencias semanales: días, horarios y precios del pasaje

Trenes Argentinos decidió extender su funcionamiento para ofrecer una alternativa más cómoda y eficiente a quienes se trasladan diariamente entre la Ciudad de Buenos Aires y el Oeste del conurbano bonaerense.

Cristian Daniel Avila
Por Cristian Daniel Avila
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El tren diferencial de la línea Sarmiento sumó dos nuevas frecuencias semanales.
El tren diferencial de la línea Sarmiento sumó dos nuevas frecuencias semanales. Foto: Reddit
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El tren diferencial de la línea Sarmiento incorporó, desde el martes 18 de agosto, dos nuevas frecuencias semanales para reforzar la conexión entre Once, Haedo y Moreno. La ampliación del servicio, que ahora también funcionará los martes y jueves, responde a la alta demanda registrada desde su puesta en marcha y permitirá que los pasajeros cuenten con esta opción durante los cinco días hábiles de la semana.

La prestación especial de Trenes Argentinos se había implementado inicialmente los lunes, miércoles y viernes. Frente a la buena respuesta de los usuarios, la empresa decidió extender su funcionamiento para ofrecer una alternativa más cómoda y eficiente a quienes se trasladan diariamente entre la Ciudad de Buenos Aires y el Oeste del conurbano bonaerense.

Tren diferencial del Sarmiento: cuánto cuesta el pasaje y dónde comprarlo

Los pasajes para el servicio diferencial tienen una tarifa de $2.600 y pueden adquirirse de manera anticipada a través del sitio oficial de venta de Trenes Argentinos o en las boleterías de larga distancia habilitadas.

Los pasajes para el servicio diferencial tienen una tarifa de $2.600 y pueden adquirirse a través del sitio oficial. Foto: Trenes Argentinos

Una de las principales características de este tren es que ofrece mayores niveles de confort respecto del servicio regular, ya que cuenta con ambiente climatizado y baños a bordo. De esta manera, busca brindar una experiencia de viaje más cómoda para quienes utilizan el ferrocarril por motivos personales, laborales o educativos.

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Horarios del tren diferencial entre Once, Haedo y Moreno

El servicio diferencial circula de lunes a viernes. Desde la estación Once parte a las 18:35, llega a Haedo a las 19:21 y finaliza su recorrido en Moreno a las 19:56. En sentido contrario, sale desde Moreno a las 6:29, arriba a Haedo a las 7:05 y llega a Once a las 7:50.

Con la incorporación de las nuevas frecuencias, Trenes Argentinos busca consolidar una alternativa de transporte que combine comodidad y ahorro de tiempo. Además de reducir las incomodidades asociadas a las horas pico, el servicio permite evitar las aglomeraciones del tránsito vehicular y mejorar la conectividad entre la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano oeste.

Trenes Argentinos busca consolidar una alternativa de transporte que combine comodidad y ahorro de tiempo. Foto: -

La ampliación del esquema operativo responde al crecimiento sostenido de la demanda y refuerza la apuesta por ofrecer opciones de movilidad más eficientes para miles de pasajeros que viajan diariamente por el corredor de la línea Sarmiento.

Transporte público en el Oeste: una alternativa para mejorar la experiencia de viaje

No obstante, la puesta en funcionamiento de estos trenes diferenciales representa una novedad para miles de usuarios del Oeste bonaerense, una de las regiones con mayor cantidad de pasajeros que diariamente se trasladan hacia la Ciudad de Buenos Aires.

Con servicios más rápidos y mejores prestaciones, la propuesta busca posicionarse como una alternativa intermedia entre el tren metropolitano tradicional y otros medios de transporte de mayor costo. Para viajeros frecuentes, trabajadores y estudiantes, la posibilidad de reducir el tiempo de viaje y acceder a mayores comodidades podría convertirse en un factor decisivo a la hora de elegir cómo moverse entre el conurbano y la Capital.

Trenes ArgentinosTren Línea Sarmiento
Cristian Daniel Avila
Cristian Daniel Avila

Redactor

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