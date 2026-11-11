El emocionante momento en que la Virgen de Luján salió de la Catedral para recibir al Papa León XIV

La Virgen de Luján saliendo de la Catedral para recibir a León XIV. Foto: captura video.

En el marco de la histórica visita del Papa León VIX a la Argentina, la imagen de la Virgen fue retirada de la Basílica de Luján y trasladada para acompañar la llegada de León XIV.

La escena dejó una postal especial en uno de los principales santuarios religiosos del país, en una jornada marcada por la fe y la expectativa de miles de fieles.

Así sacaron a la Virgen de la Basílica de Luján para la misa del papa León XIV:

“Gracias Argentina por recibirme con los brazos abiertos”: la emotiva despedida del papa León XIV en Luján

El papa León XIV cerró este miércoles su visita a la Argentina con una multitudinaria misa frente a la Basílica de Luján, donde más de 3.500.000 de peregrinos se congregaron para acompañarlo en su última actividad religiosa en el país. Antes de la celebración, el Pontífice recorrió las inmediaciones del santuario a bordo del papamóvil y recibió muestras de cariño de los fieles.

Papa León XIV, Basílica de Luján. Foto: REUTERS

La jornada comenzó con una visita a la cárcel de Devoto, donde el Santo Padre compartió un encuentro con los internos que todavía permanecen alojados en el establecimiento, a la espera de ser trasladados al nuevo complejo penitenciario de Marcos Paz. Posteriormente, se dirigió a Luján para presidir la ceremonia religiosa junto al episcopado argentino.

La misa contó con la participación del Coro Municipal de Cámara “Ernesto Storani” y culminó con un emotivo mensaje de agradecimiento del Papa al pueblo argentino. Tras despedirse de los presentes, León XIV tiene previsto trasladarse al aeropuerto internacional de Ezeiza para viajar a Lima, Perú, donde continuará su gira por Sudamérica.