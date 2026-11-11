Felipe Fort sorprendió en la misa del Papa León XIV: repartió chocolates y alfajores entre los fieles

Felipe Fort repartió alfajores entre los presentes por la visita del Papa. Foto: X/@ladymoskigna

La visita del papa León XIV a la Argentina dejó varias escenas que trascendieron lo religioso. Una de ellas tuvo como protagonista a Felipe Fort, quien asistió a la multitudinaria misa en el Monumento de los Españoles y llamó la atención por un gesto particular: repartió chocolates y alfajores de la empresa familiar entre las personas que esperaban ver al Sumo Pontífice.

El heredero de Ricardo Fort se acercó a los fieles durante la ceremonia que León XIV encabezó el lunes en el barrio porteño de Palermo. En medio de la multitud, el joven compartió distintas golosinas y protagonizó una de las postales más comentadas de la jornada.

La celebración religiosa comenzó a las 11.30 y reunió a más de dos millones y medio de personas. Antes de la misa, el Papa recorrió parte de la avenida Del Libertador a bordo del papamóvil, desde donde saludó a los miles de argentinos que se habían acercado para recibirlo.

En ese contexto, Felipe aprovechó su presencia para entregar chocolates y alfajores de la empresa familiar a quienes participaban del encuentro.

Felipe Fort compartió una historia sobre su presencia en la misa del Papa. Foto: Instagram/felipe_fort_

Después del evento, el joven compartió una selfie en su cuenta de Instagram en la que se lo veía con el rostro enrojecido por la exposición al sol durante el mediodía. “Quemadito por el sol de hoy”, escribió junto a la imagen. También agregó una frase en inglés: “God is good” (Dios es bueno).

Jorge Rial apuntó contra Yanina Latorre por su presencia en el VIP de la misa del Papa

Otra de las repercusiones de la misa de León XIV estuvo relacionada con un cruce entre Jorge Rial y Yanina Latorre. El periodista cuestionó la presencia de la conductora en el sector VIP del evento religioso y la expuso en las redes sociales por la comida que había mostrado durante su estadía.

Rial compartió una fotografía de una historia que Latorre había publicado en Instagram, en la que aparecían una medialuna con jamón y queso y la mitad de un sándwich. A partir de esa imagen, lanzó una acusación que generó polémica. “Los famosos mostrando los lujos en las redes sociales mientras León hablaba de los fariseos. No solo es una vergüenza. Es un escándalo”, escribió el periodista.

Jorge Rial acusó a Yanina Latorre de robarse comida de la reunión del Papa. Foto: Instagram/@jrial

Por su parte, Yanina contó detalles de su experiencia en el evento durante una entrevista con El Observador. Explicó que había recibido indicaciones de protocolo para asistir y que tuvo que permanecer varias horas bajo el sol. “Mi chofer nos dejó en la entrada. Había que ir de negro. Era todo protocolo, las únicas personas que fueron de color fueron Zulemita Menem y la madre. Estaban de rosa y celeste. Estaban todos”, relató.

También mencionó a Analía Franchín y contó algunas situaciones que se vivieron durante la espera: “Con Analía Franchín, que está más loca que nadie, todo es un problema. Trajo sándwiches, turrones... Estuve de 9 a 11.30 al rayo del sol haciendo nada”.