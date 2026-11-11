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Iba a ser un hospital y terminó siendo la cárcel de Devoto: tiene 99 años, fue escenario de una masacre con 65 muertos y recibirá al Papa

El penal abrió en 1927 sobre un terreno destinado a un hospital. León XIV lo visitará mientras avanza el traslado de los internos a Marcos Paz.

Yasmin Ali
Por Yasmin Ali
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Cárcel de Devoto
La histórica cárcel de Devoto, inaugurada en 1927, recibirá la visita del papa León XIV Foto: DATA Legislativa
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En una manzana rodeada de viviendas de Villa Devoto se levanta una construcción con 99 años de historia que nació de un proyecto diferente. Antes de convertirse en una de las prisiones más conocidas de la Argentina, el terreno de la cárcel de Devoto había sido destinado a un hospital. La idea nunca se concretó y, en su lugar, se levantó un penal que atravesó gobiernos, dictaduras y episodios dramáticos de la historia nacional.

El lugar vuelve a cobrar actualidad porque el papa León XIV lo visitará el miércoles 11 de noviembre, a las 8, durante la última jornada de su gira por la Argentina. El encuentro llegará en pleno proceso de desocupación, después de que la mayoría de los detenidos fuera trasladada a Marcos Paz.

Iba a ser un hospital: el origen de la cárcel de Devoto en 1927

A comienzos del siglo XX, Villa Devoto era muy diferente del barrio actual: había quintas, terrenos abiertos y hornos de ladrillos. La familia Visillac donó unas cinco hectáreas para construir un hospital. Sin embargo, un decreto de abril de 1923 modificó el destino del terreno y dispuso que allí se levantara una prisión, según la reconstrucción del historiador local Norberto Malaguti.

Cárcel de Devoto
Antigua vista hacia la cárcel desde Pedro Lozano y Bermúdez Foto: Archivo General de la Nación

El 2 de mayo de 1927 se inauguró el primer edificio, destinado a contraventores y personas procesadas. El diseño preveía ocho pabellones paralelos conectados por una galería central, con una orientación pensada para facilitar la luz y la ventilación. Aunque la obra no se completó como estaba proyectada, el complejo fue ampliándose y quedó rodeado por las calles Bermúdez, Nogoyá, Desaguadero y Pedro Lozano.

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En 1957, el establecimiento pasó a la administración penitenciaria nacional y recibió el nombre de Instituto de Detención de la Capital Federal, conocido como Unidad 2. Con el crecimiento de Buenos Aires, aquella cárcel ubicada en las afueras terminó integrada a una zona residencial. Su permanencia generó reiterados reclamos vecinales de traslado.

Del Devotazo de 1973 a la masacre que dejó 65 muertos en 1978

El 25 de mayo de 1973, cuando Héctor José Cámpora asumió la presidencia, miles de personas se concentraron frente al penal para exigir la liberación de presos políticos. La movilización, conocida como el Devotazo, se convirtió en un símbolo de aquel momento. Las liberaciones comenzaron en medio de la presión popular y, dos días después, el Congreso sancionó la Ley 20.508 de amnistía.

Cárcel de Devoto
Cárcel de Devoto en 1962 Foto: Archivo General de la Nación

Cinco años después, el establecimiento fue escenario de una tragedia. El 14 de marzo de 1978, durante la última dictadura militar, una violenta requisa y represión en el Pabellón Séptimo terminaron con 65 detenidos muertos. Se produjo un incendio cuyas causas no quedaron completamente esclarecidas y durante años el episodio fue presentado como un motín. En diciembre de 2025, dos exfuncionarios penitenciarios fueron condenados a 25 años de prisión.

La cárcel también alojó a presos políticos durante la dictadura y formó parte del sistema represivo. Organismos de derechos humanos documentaron que personas previamente detenidas en circuitos clandestinos fueron registradas oficialmente como presas. Por ese pasado, familiares y organizaciones reclaman preservar la memoria del lugar cuando deje de funcionar como prisión.

León XIV visitará Devoto antes de su cierre: qué pasará con la cárcel

En octubre de 2026 comenzó el traslado de unos 1.500 detenidos al Complejo Penitenciario Federal VIII de Marcos Paz, después de años de anuncios postergados. Según informó Noticias Argentinas el martes 10 de noviembre, más de 70 internos permanecen en Devoto y esperan el encuentro con el Papa, previsto en el gimnasio junto a representantes de la Pastoral Carcelaria y funcionarios penitenciarios.

Cárcel de Devoto
Nació como una prisión para contraventores y quedó rodeado por la ciudad Foto: Wikipedia

León XIV llegará a las 8 del miércoles 11 de noviembre y luego continuará su agenda en Luján, donde celebrará una misa frente a la basílica, antes de partir desde Ezeiza. El destino definitivo del predio aún no está resuelto: mientras algunos vecinos proponen espacios verdes, organismos de derechos humanos buscan conservar testimonios de su pasado. La cárcel que iba a ser un hospital se acerca al final de casi un siglo de funcionamiento, marcada por una historia que va mucho más allá de sus muros.

Historia
Yasmin Ali
Yasmin Ali

Redactora

Redactora sobre historia argentina y curiosidades de Buenos Aires Leer bio

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