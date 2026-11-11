Nueva salida en el gobierno de Milei: renunció el vicepresidente del organismo que controla la actividad nuclear

Se desempeñaba como vicepresidente de la Autoridad Regulatoria Nuclear. Foto: ARN

El gobierno de Javier Milei oficializó la renuncia de Carlos Alberto Terrado, quien se desempeñaba como vicepresidente primero del Directorio de la Autoridad Regulatoria Nuclear (ARN). La decisión quedó plasmada en el Decreto 1351/2026, publicado en el Boletín Oficial este miércoles 11 de noviembre, y representó una nueva modificación en la estructura de funcionarios del Poder Ejecutivo. Hasta el momento, no se informaron los motivos de la salida ni quién ocupará el puesto vacante.

La medida llevó las firmas de Javier Milei y del jefe de Gabinete, Diego Santilli y formalizó la desvinculación del ingeniero nuclear, que había asumido sus funciones en marzo de 2024. “Acéptase la renuncia presentada por el ingeniero Carlos Alberto Terrado al cargo de Vicepresidente Primero del Directorio de la Autoridad Regulatoria Nuclear”, estableció el texto oficial.

Terrado había sido designado mediante el Decreto 237/2024 y permaneció en el organismo durante más de dos años y medio. La normativa publicada este miércoles no incluyó explicaciones sobre su decisión y tampoco designó a un sucesor.

Quién es Carlos Terrado y cuál fue su trayectoria en el sector nuclear

Terrado es ingeniero nuclear egresado del Instituto Balseiro, ingeniero militar, general de brigada retirado y veterano de la Guerra de Malvinas. Su carrera profesional estuvo vinculada durante décadas con organismos de investigación, regulación y seguridad nuclear.

Entre 2016 y 2019 se desempeñó como director y vicepresidente de Nucleoeléctrica Argentina, empresa responsable de la operación de las centrales nucleares del país.

Anteriormente, trabajó en la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA), donde participó de actividades relacionadas con el desarrollo del reactor CAREM y la seguridad tecnológica.

Su experiencia en el sector regulatorio comenzó en 1994, cuando la actual ARN funcionaba bajo la denominación de Ente Nacional Regulador Nuclear (ENREN). Además, integró instancias técnicas del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA).

Qué función cumple la Autoridad Regulatoria Nuclear y cómo queda su conducción

La Autoridad Regulatoria Nuclear es el organismo estatal responsable de regular y fiscalizar las actividades nucleares en la Argentina, especialmente en materia de seguridad radiológica, protección física y cumplimiento de las obligaciones internacionales vinculadas con el uso de materiales nucleares.

Creada mediante la Ley 24.804, también tiene entre sus atribuciones otorgar licencias, realizar inspecciones y controlar las condiciones de seguridad de las instalaciones nucleares.

La renuncia de Terrado se dio después de otro cambio en la conducción del organismo: en agosto de 2026, Emiliano Manuel Luaces Rudyj asumió la presidencia del Directorio en reemplazo de Leonardo Juan Sobehart, según el Decreto 694/2026.

Renunció César Oscar Lencina a poco más de un mes de asumir y cuestionó las condiciones de trabajo

El subsecretario de Ciencia y Tecnología de la Nación, César Oscar Lencina, presentó su renuncia indeclinable a partir del 29 de octubre, poco más de un mes después de asumir el cargo. El funcionario formalizó su salida mediante una nota dirigida a la secretaria del área, Adriana Baravalle, con copia al jefe de Gabinete, Diego Santilli, en la que denunció presuntos maltratos, dificultades para desempeñar sus funciones y falta de respaldo institucional.

Renunció César Oscar Lencina, subsecretario de Ciencia y Tecnología de la Nación. Foto: Archivo

Según informó la Agencia Noticias Argentinas, Lencina fundamentó su decisión en “las dificultades persistentes” que encontró durante su gestión, especialmente por la “falta de una comunicación eficiente y soporte institucional” para ejercer las responsabilidades de su cargo.