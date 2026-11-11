Se va el Papa León XIV y Milei retoma su agenda: los próximos movimientos del Gobierno en la recta final del 2026

El Papa León XIV fue recibido por Javier Milei en Aeroparque. Foto: REUTERS

Javier Milei prepara el regreso a su agenda política tras la partida del Papa León XIV de la Argentina, prevista para este miércoles 11 de noviembre. Después de cuatro días de actividades vinculadas con la visita del Sumo Pontífice, el Gobierno buscará recuperar la iniciativa con una serie de compromisos públicos y negociaciones en el Congreso y entre las prioridades aparecen el Presupuesto 2027, las reformas legislativas y la reorganización de la estrategia oficialista para las próximas semanas.

La última actividad compartida entre ambos será este miércoles a las 13.30 en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza, donde Milei y la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, participarán de la despedida del Pontífice, que viajará rumbo a Perú. Una vez concretada la partida, el vocero presidencial Adrián Ravier tiene prevista una conferencia de prensa a las 15 con el objetivo de realizar un balance de la visita.

El jueves 12, el mandatario tiene previsto asistir por la noche a la Gala Endeavor Argentina 2026, un encuentro vinculado con el mundo empresarial y emprendedor. Ese mismo día, Karina Milei, el jefe de Gabinete, Diego Santilli; la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva; el secretario de Comunicación y Medios, Fabián Fernández; y el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, viajarán a Corrientes para supervisar acciones preventivas de la Agencia Federal de Emergencias frente al fenómeno de El Niño.

El Papa León XIV brindó un discurso en el Palacio Libertad. Foto: REUTERS

La actividad que Milei tiene prevista para el sábado 14 de noviembre

El presidente también planea participar de la apertura de la muestra “Belgrano, la revolución de las ideas”, en el marco de La Noche de los Museos. La exposición se realizará en el Museo Casa Rosada y estará dedicada a recuperar distintas facetas de Manuel Belgrano, desde su participación en la Independencia hasta sus propuestas económicas, educativas y sociales.

Según la programación oficial, el museo abrirá sus puertas al público desde las 19.30 hasta las 2 de la madrugada con entrada gratis y cupos limitados por orden de llegada..

Las reformas que el Gobierno buscará impulsar en el Congreso antes de fin de año

Más allá de las actividades públicas, el principal desafío de la Casa Rosada será reactivar las negociaciones parlamentarias después de dos semanas de actividad reducida por las elecciones estadounidenses y la visita papal.

Entre los asuntos pendientes aparecen el Presupuesto 2027; las PASO; la Ley de Soberanía Nacional; los cambios relacionados con delitos sexuales; la reforma de la Ley de Sociedades; Ley de Emergencia en Discapacidad; y apuestas online impulsadas por Patricia Bullrich.

Sesión en el Senado. Foto: X @SenadoArgentina

El calendario legislativo agrega presión: el 20 de noviembre aparece como fecha límite para obtener dictámenes dentro del período ordinario, mientras que las sesiones ordinarias finalizarán el 30 de noviembre. Por esa razón, distintos sectores políticos contemplan una eventual convocatoria a sesiones extraordinarias.

La salida del Papa también dejará abierta una discusión política sobre sus mensajes relacionados con pobreza, trabajo, jubilaciones y discapacidad. Durante su estadía, el Gobierno rechazó que esas intervenciones constituyeran críticas directas a Milei y sostuvo que estaban dirigidas a toda la dirigencia.