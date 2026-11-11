El Papa León XIV cierra su gira en Argentina: visita a la cárcel de Devoto y una multitudinaria misa en Luján

Papa León XIV en la Argentina. Foto: REUTERS

En la jornada final de su visita a la Argentina, el Papa León XIV inicia sus actividades a las 8 con una visita a la cárcel de Devoto, donde todavía están alojados más de 70 presos que no fueron trasladados a la nueva prisión de Marcos Paz.

El encuentro con los reclusos, que cumplen la última etapa de su condena y que, gracias a su buena conducta recibieron este beneficio, será en el gimnasio del establecimiento carcelario, el cual fue limpiado y decorado.

El Papa visitará a presos en la cárcel de Villa Devoto. Foto: Wikipedia.

Una particularidad que llamó la atención es que no se llevará a cabo el tradicional rito del lavado de pies, sino que en esta oportunidad se escucharán las voces de personas privadas de la libertad. Asimismo, se le entregarán obsequios al Sumo Pontífice, algunos de los cuales fueron fabricados por los propios internos.

Además de los presos, en el encuentro con León XIV estarán presentes funcionarios del Servicio Penitenciario Federal y miembros de la Pastoral Carcelaria de la Iglesia católica.

Fieles en Luján a la espera del Papa León XIV. Foto: EFE

Luego de la visita a la prisión porteña, el Sumo Pontífice viajará a Luján, donde llegará alrededor de las 10 para abordar el papamóvil y recorrer la avenida principal al encuentro de los peregrinos.

Posteriormente, León XIV encabezará la Santa Misa concelebrada con el episcopado argentino y acompañada por el Coro Municipal de Cámara “Ernesto Storani”, la cual constituirá su mensaje doctrinal de despedida del país antes de partir desde el aeropuerto de Ezeiza hacia Lima, Perú, para continuar su gira sudamericana.

Fieles en Luján a la espera del Papa León XIV. Foto: EFE

Con acampes, vigilias a cielo abierto y un despliegue organizativo sin precedentes, la ciudad bonaerense se prepara para recibir entre uno y cuatro millones de peregrinos en lo que promete ser uno de los eventos religiosos más convocantes de las últimas décadas.