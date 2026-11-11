ANSES: cuánto cobrarán los jubilados con moratoria en diciembre de 2026 con aumento y aguinaldo

Los importes de la jubilación en diciembre. Foto: Canal 26

Los jubilados de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) que se retiraron mediante una moratoria previsional tendrán un nuevo aumento en diciembre de 2026. La actualización alcanzará a quienes no completaron los 30 años de aportes y accedieron a la jubilación a través de los mecanismos de regularización establecidos por el Gobierno.

El incremento se aplicará de acuerdo con el Decreto 274/2024, que estableció un esquema de movilidad mensual vinculado con la inflación. De esta manera, los beneficiarios que se jubilaron con moratoria reciben el mismo porcentaje de aumento que el resto de los jubilados del régimen general.

El porcentaje definitivo se conocerá el jueves 12 de noviembre, cuando el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) publique el Índice de Precios al Consumidor (IPC) correspondiente a octubre.

Además de la actualización de los haberes, diciembre tendrá otro componente importante para los jubilados: el pago de la segunda cuota del Sueldo Anual Complementario (SAC), conocido como aguinaldo.

Qué establece el Decreto 274/2024 para los jubilados con moratoria

El Decreto 274/2024, publicado en el Boletín Oficial el 25 de marzo de 2024, modificó el artículo 32 de la Ley 24.241 y estableció una fórmula de movilidad previsional con actualizaciones mensuales según la variación del IPC.

Este mecanismo también comprende a los jubilados que accedieron a su prestación mediante una moratoria previsional. Por lo tanto, no existe un porcentaje de aumento diferente para quienes no completaron los 30 años de aportes y regularizaron sus períodos laborales para obtener el beneficio. La actualización se aplica automáticamente sobre los haberes y no requiere que los beneficiarios realicen trámites adicionales ante ANSES ni presenten documentación para acceder al incremento.

Los pagos de Anses para diciembre 2026. Foto: ANSES

Cuánto cobrarán los jubilados con moratoria en diciembre de 2026

En noviembre, la jubilación mínima se ubica en $444.158,46, sin incluir el bono extraordinario de $70.000.

A partir de las estimaciones privadas que proyectan una inflación de octubre de entre el 1,8% y el 2%, los haberes previsionales podrían quedar en los siguientes valores:

Con un aumento del 1,8%: $452.153,31 .

Con un aumento del 1,9%: $452.597,47 .

Con un aumento del 2%: $453.041,63.

Se trata de montos brutos estimados que deberán actualizarse cuando se conozca el dato oficial del Indec. Los jubilados que tengan cuotas pendientes de moratoria u otros descuentos podrán recibir un importe neto inferior.

Jubilados con moratoria: cuánto cobrarán en diciembre con aguinaldo

En diciembre, los beneficiarios de ANSES también percibirán la segunda cuota del aguinaldo, equivalente al 50% del mayor haber mensual cobrado durante el segundo semestre.

Jubilaciones de Anses. Foto: Pexels.

Si la inflación de octubre se ubica entre el 1,8% y el 2%, quienes perciben la jubilación mínima podrían recibir los siguientes importes:

Jubilación: entre $452.153 y $453.042 .

Aguinaldo: entre $226.077 y $226.521 .

Total estimado sin bono: entre $678.230 y $679.562.

A estos valores podría sumarse un nuevo bono extraordinario de $70.000, aunque el Gobierno todavía no confirmó su continuidad para diciembre.

En caso de que se mantenga ese refuerzo, el ingreso bruto total de los jubilados con la mínima podría alcanzar aproximadamente los $749.562. El monto definitivo dependerá de la inflación de octubre, la liquidación del aguinaldo y una eventual decisión oficial sobre el bono.