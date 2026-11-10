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ANSES retoma los pagos tras cinco días sin bancos: cuándo cobran jubilados, AUH y pensionados según el DNI

Después de cinco días sin atención bancaria presencial, ANSES reanudará el calendario de pagos de noviembre. Jubilados, pensionados y titulares de AUH, AUE, SUAF y Pensiones No Contributivas podrán consultar cuándo reciben el dinero según la terminación de su DNI.

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ANSES finaliza el calendario de pagos
ANSES finaliza el calendario de pagos Foto: ANSES
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La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) retomará este miércoles 11 de noviembre el cronograma de pagos destinado a jubilados, pensionados y beneficiarios de diferentes asignaciones sociales.

La actividad bancaria presencial estuvo interrumpida desde el viernes 6 hasta el martes 10 de noviembre. Durante esas jornadas, las sucursales permanecieron cerradas, aunque continuaron disponibles los cajeros automáticos, las aplicaciones móviles y el home banking para realizar operaciones.

Con la reanudación del calendario, los primeros en recibir sus haberes serán los jubilados y pensionados que cobran hasta el haber mínimo y tienen DNI terminado en 0. También comenzarán los depósitos para titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH), la Asignación por Embarazo (AUE) y el Sistema Único de Asignaciones Familiares (SUAF).

Cuándo cobran los jubilados y pensionados de ANSES

Los jubilados y pensionados con ingresos que no superan el haber mínimo cobrarán entre el miércoles 11 y el viernes 20 de noviembre. Las fechas quedaron organizadas de la siguiente manera:

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  • DNI terminado en 0: miércoles 11 de noviembre.
  • DNI terminado en 1: jueves 12 de noviembre.
  • DNI terminados en 2, 3 y 4: viernes 13 de noviembre.
  • DNI terminado en 5: lunes 16 de noviembre.
  • DNI terminado en 6: martes 17 de noviembre.
  • DNI terminado en 7: miércoles 18 de noviembre.
  • DNI terminado en 8: jueves 19 de noviembre.
  • DNI terminado en 9: viernes 20 de noviembre.
Oficinas de ANSES
Trámites en ANSES Foto: ANSES

Por su parte, los jubilados y pensionados cuyos haberes superan el monto mínimo comenzarán a cobrar desde el martes 24 de noviembre, de acuerdo con la terminación del documento.

Calendario de pagos de AUH, AUE y SUAF

Los titulares de la AUH, la AUE y las asignaciones familiares del SUAF también recibirán sus prestaciones desde el miércoles 11. En este caso, el calendario se extenderá hasta el miércoles 25 de noviembre:

  • DNI terminado en 0: miércoles 11 de noviembre.
  • DNI terminado en 1: jueves 12 de noviembre.
  • DNI terminado en 2: viernes 13 de noviembre.
  • DNI terminado en 3: lunes 16 de noviembre.
  • DNI terminado en 4: martes 17 de noviembre.
  • DNI terminado en 5: miércoles 18 de noviembre.
  • DNI terminado en 6: jueves 19 de noviembre.
  • DNI terminado en 7: viernes 20 de noviembre.
  • DNI terminado en 8: martes 24 de noviembre.
  • DNI terminado en 9: miércoles 25 de noviembre.

El último número del DNI será la referencia para determinar cuándo se acredita la AUH y el resto de las asignaciones de ANSES durante noviembre.

Pensiones No Contributivas: fechas confirmadas

Los beneficiarios de las Pensiones No Contributivas (PNC) tendrán un cronograma concentrado en tres jornadas. Los pagos se realizarán de la siguiente manera:

  • DNI terminados en 0 y 1: miércoles 11 de noviembre.
  • DNI terminados en 2, 3, 4, 5, 6 y 7: jueves 12 de noviembre.
  • DNI terminados en 8 y 9: viernes 13 de noviembre.
ANSES cobros
ANSES Foto: ANSES

De esta manera, las acreditaciones de las PNC se completarán durante la primera semana de actividad bancaria posterior a la interrupción.

Cómo consultar la fecha y el lugar de cobro

Los beneficiarios pueden verificar la información desde Mi ANSES, ingresando con el número de CUIL y la Clave de la Seguridad Social. Dentro de la plataforma se encuentra disponible la opción para revisar la fecha y el medio de cobro asignado.

También es recomendable controlar que los datos personales, familiares y bancarios estén actualizados. Esto permite evitar demoras o inconvenientes en la acreditación de las prestaciones.

Una vez realizado el depósito, el dinero puede utilizarse mediante tarjeta de débito, transferencias, pagos electrónicos o extracciones por cajero automático. Por lo tanto, no es obligatorio concurrir a una sucursal bancaria el mismo día asignado.

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