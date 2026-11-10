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De la infidelidad del CEO de Nvidia al FBI y la OTAN: los casos de presunto espionaje chino que llegaron al poder

Relaciones, contactos políticos y negocios millonarios aparecen en casos que despertaron sospechas sobre posibles operaciones de inteligencia de China.

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Según Reuters, Jensen Huang reconoció haber sido infiel a su esposa, pero no identificó públicamente a la mujer involucrada.
Según Reuters, Jensen Huang reconoció haber sido infiel a su esposa, pero no identificó públicamente a la mujer involucrada. Foto: Reuters.
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La investigación abierta por Nvidia el 8 de noviembre de 2026 sobre una posible operación de inteligencia china contra su director ejecutivo, Jensen Huang, reavivó el debate sobre el espionaje chino y el acceso a información sensible mediante relaciones personales. El empresario reconoció una infidelidad después de que surgieran informaciones sobre su vínculo con Alice Huang, una ejecutiva bajo sospecha de las autoridades estadounidenses. El episodio tiene antecedentes que involucran al FBI, políticos de Estados Unidos y la OTAN, aunque los cinco casos presentan pruebas y situaciones judiciales diferentes.

Qué se sabe sobre el escándalo de Nvidia y los US$7.500 millones en chips

La junta directiva de Nvidia inició una investigación independiente después de que The New York Times informara que las autoridades estadounidenses sospechaban que Alice Huang, exejecutiva de Megaspeed, había colaborado con los servicios de inteligencia chinos.

Según Reuters, Jensen Huang reconoció haber sido infiel a su esposa, pero no identificó públicamente a la mujer involucrada. Nvidia aseguró que no tenía motivos para creer que se hubieran comprometido secretos empresariales o información relacionada con la seguridad nacional.

Jensen Huang, CEO de Nvidia. Foto: Reuters (Manami Yamada)

El 10 de noviembre, The Information publicó que una red empresarial vinculada con Alice Huang habría facilitado envíos a China de chips Nvidia por al menos 7.500 millones de dólares. Reuters reprodujo esa información, aunque aclaró que no pudo verificarla independientemente. Tampoco existen pruebas públicas de que Jensen Huang entregara deliberadamente información confidencial.

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Las relaciones sentimentales que expusieron fallas del FBI y vínculos con políticos

Uno de los antecedentes más documentados es el de Katrina Leung, informante del FBI que mantuvo relaciones íntimas con dos agentes federales.

Un informe oficial del Departamento de Justicia de 2006 reveló que recibió más de 1,7 millones de dólares durante 18 años. La investigación estableció que había proporcionado información clasificada a China sin autorización y que el FBI desatendió advertencias internas.

Leung terminó declarándose culpable en 2005 de mentir al FBI y presentar una declaración fiscal falsa. No fue condenada por espionaje.

La investigación abierta por Nvidia el 8 de noviembre de 2026 sobre una posible operación de inteligencia china contra su director ejecutivo, Jensen Huang, reavivó el debate sobre el espionaje chino y el acceso a información sensible mediante relaciones personales. Foto: REUTERS

Otro caso involucró a Christine Fang, conocida como Fang Fang. Una investigación de Axios de 2020 documentó cómo estableció contactos con políticos estadounidenses entre 2011 y 2015 mediante actividades de recaudación de fondos y relaciones personales.

Documentos del FBI divulgados en 2026 revelaron que el excongresista Eric Swalwell reconoció encuentros con Fang. Swalwell no fue acusado de espionaje y una investigación parlamentaria sobre sus vínculos terminó sin sanciones.

De una pasante en la OTAN a una funcionaria acusada de favorecer a China

  • En julio de 2026, las autoridades belgas detuvieron a una ciudadana canadiense identificada por CBC como Biwei Zhang, quien realizaba una pasantía en el cuartel militar de la OTAN en Mons.
  • La Fiscalía investigó posibles delitos de espionaje y participación en una organización criminal. Dos fuentes consultadas por Reuters señalaron a China como presunto beneficiario, aunque los fiscales no identificaron oficialmente al país.
  • En Estados Unidos, Linda Sun, exfuncionaria del Gobierno de Nueva York, fue acusada en 2024 de actuar como agente no declarada de China.
  • La Fiscalía sostuvo que habría favorecido intereses de Pekín y obtenido beneficios económicos vinculados con propiedades de lujo. Sin embargo, su juicio terminó sin veredicto unánime en diciembre de 2025 y los fiscales anunciaron su intención de repetirlo.
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