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Mide 14 metros, pesa 4 toneladas y se construyó en 45 días: así es la estatua más grande del mundo del Papa León XIV en Perú

El monumento fue instalado frente al océano Pacífico, en el Callao, como homenaje al sumo pontífice. La obra sorprende por sus detalles y se levanta en un parque que recuerda la conmovedora historia de un niño de 4 años que salvó a su hermana de un incendio.

Cristian Daniel Avila
Por Cristian Daniel Avila
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El monumento fue instalado frente al océano Pacífico, en el Callao, como homenaje al sumo pontífice. La obra sorprende por sus detalles y se levanta en un parque que recuerda la conmovedora historia de un niño de 4 años que salvó a su hermana de un incendio.
Mide 14 metros, pesa 4 toneladas y se construyó en 45 días: así es la estatua más grande del mundo del Papa León XIV en Perú. Foto: Reuters (Sebastian Castaneda)
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Una imponente estatua de 14 metros de altura y cuatro toneladas de peso se levantó frente al océano Pacífico, en la provincia constitucional del Callao, Perú. El monumento, dedicado al Papa León XIV, fue construido en apenas 45 días y quedó instalado el 6 de noviembre de 2026, como homenaje al pontífice que desarrolló gran parte de su vida religiosa en territorio peruano. La obra sorprende por sus dimensiones, sus detalles y la emotiva historia del parque donde fue emplazada.

Cómo es la gigantesca estatua del Papa León XIV que mide 14 metros

La escultura está ubicada en el parque del Niño Gaelito, al inicio de la Vía Costanera, cerca del mar. De sus 14 metros de altura, diez corresponden a la figura del pontífice y los cuatro restantes al pedestal. La imagen representa a León XIV con los brazos extendidos y un crucifijo sobre el pecho, en una postura que simboliza la bienvenida a los fieles.

El monumento fue instalado frente al océano Pacífico, en el Callao, como homenaje al sumo pontífice. La obra sorprende por sus detalles y se levanta en un parque que recuerda la conmovedora historia de un niño de 4 años que salvó a su hermana de un incendio.
La imagen de la estatua representa a León XIV con los brazos extendidos y un crucifijo sobre el pecho. Foto: Reuters (Sebastian Castaneda)

Su construcción estuvo a cargo de los escultores peruanos Rafael Gutiérrez Quispe y David Wong Arana, acompañados por trabajadores especializados. Según informó RPP, el equipo utilizó fibra de vidrio con acabados similares al mármol, materiales que permiten reducir considerablemente el peso de una estructura de semejantes proporciones.

Una de las mayores curiosidades está en su rostro: la cabeza mide 1,30 metros de altura y, durante su modelado inicial en arcilla, llegó a pesar dos toneladas. Sin embargo, su versión definitiva pesa entre 100 y 200 kilos. Los artistas reprodujeron incluso el pequeño lunar que el Papa León XIV tiene en el lado izquierdo de la cara.

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Una obra monumental del Papa León XIV construida en 45 días y trasladada de madrugada

El tiempo de fabricación constituye otro aspecto sorprendente. Aunque una escultura de estas características podría requerir aproximadamente 4 meses de trabajo, sus creadores consiguieron completarla en apenas 45 días. El proceso exigió coordinación entre escultores, soldadores y especialistas encargados de garantizar la estabilidad de la estructura.

El monumento fue instalado frente al océano Pacífico, en el Callao, como homenaje al sumo pontífice. La obra sorprende por sus detalles y se levanta en un parque que recuerda la conmovedora historia de un niño de 4 años que salvó a su hermana de un incendio.
La estatua salió de un taller ubicado en Carabayllo, dividida en dos grandes secciones transportadas en tráileres. Foto: Reuters (Sebastian Castaneda)

El traslado también representó un desafío logístico. Durante la madrugada del 6 de noviembre, la estatua salió de un taller ubicado en Carabayllo, dividida en dos grandes secciones transportadas en tráileres. El recorrido atravesó importantes avenidas de Lima y el Callao para evitar las complicaciones del tránsito habitual.

Una vez en destino, grúas y maquinaria pesada permitieron ensamblar las piezas. Según la Agencia Andina, el monumento fue diseñado con materiales resistentes a la corrosión marina y a los fuertes vientos costeros. La obra, financiada mediante una donación privada, tiene prevista su inauguración oficial para este 9 de noviembre.

El emotivo homenaje detrás del parque donde instalaron la estatua del Papa León XIV

El lugar elegido guarda una historia profundamente conmovedora. El parque lleva el nombre de Jesús Gael Alejandro Rodríguez, un niño peruano de 4 años que perdió la vida en marzo de 2026 durante un incendio ocurrido en el Callao.

El monumento fue instalado frente al océano Pacífico, en el Callao, como homenaje al sumo pontífice. La obra sorprende por sus detalles y se levanta en un parque que recuerda la conmovedora historia de un niño de 4 años que salvó a su hermana de un incendio.
El parque lleva el nombre de Jesús Gael Alejandro Rodríguez, un niño peruano de 4 años que murió en marzo 2026. Foto: Reuters (Sebastian Castaneda)

En medio de las llamas, el pequeño consiguió salvar a su hermana Isabel, de apenas un año, pero no logró sobrevivir. Su valentía conmovió a la comunidad, que comenzó a recordarlo como un héroe. La Municipalidad Provincial del Callao impulsó la creación de un espacio público destinado a mantener viva su memoria.

La instalación de la estatua incorpora ahora una dimensión religiosa a ese homenaje. Frente al océano, el monumento reúne la figura de un pontífice estrechamente vinculado con Perú y el recuerdo de un niño cuyo último acto fue proteger a su hermana.

Por qué el Papa León XIV tiene un vínculo especial con Perú y el Callao

Antes de convertirse en papa, Robert Francis Prevost pasó más de dos décadas vinculado a Perú, donde desarrolló tareas pastorales y asumió distintas responsabilidades dentro de la Iglesia católica. Su trayectoria incluyó una etapa como obispo de Chiclayo, ciudad con la que construyó una relación especialmente cercana.

El monumento fue instalado frente al océano Pacífico, en el Callao, como homenaje al sumo pontífice. La obra sorprende por sus detalles y se levanta en un parque que recuerda la conmovedora historia de un niño de 4 años que salvó a su hermana de un incendio.
Antes de convertirse en papa, Robert Francis Prevost pasó más de dos décadas vinculado a Perú. Foto: Reuters (Sebastian Castaneda)

Entre 2020 y 2021 también se desempeñó como administrador apostólico de la diócesis del Callao. Ese antecedente explica por qué las autoridades locales decidieron rendirle un homenaje de semejantes dimensiones, pensado además como un nuevo atractivo turístico y religioso.

De esta manera, la gigantesca estatua no solo representa una obra artística de gran escala. También busca convertirse en un símbolo de fe, memoria y pertenencia para una comunidad que recuerda tanto el paso del pontífice por sus tierras como la historia de valentía de un niño de 4 años.

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Cristian Daniel Avila
Cristian Daniel Avila

Redactor

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