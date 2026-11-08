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En 1890, comenzó la construcción de la Basílica de Luján: tardaron 45 años en terminarla y, 136 años después, recibirá al papa León XIV

La idea de construir un templo de mayores dimensiones para recibir a los peregrinos que llegaban a venerar a la Virgen de Luján fue del sacerdote Jorge María Salvaire. El 15 de noviembre de 1930, el papa Pío XI le otorgó el título de basílica menor, aunque las obras recién finalizaron cinco años después.

Camila Tomaselli
Por Camila Tomaselli
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Basílica de Luján.
La Basílica de Luján empezó a construirse el 6 de mayo de 1890 y se terminó en 1935, después de 45 años de obras. Foto: argentina.gob.ar
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La Basílica de Nuestra Señora de Luján, uno de los principales centros religiosos de la Argentina, empezó a construirse el 6 de mayo de 1890 y se terminó en 1935, después de 45 años de obras. Ubicada en la provincia de Buenos Aires, a unos 70 kilómetros de la Capital Federal, la imponente iglesia recibirá al papa León XIV este miércoles, cuando el pontífice encabezará una misa a las 10 horas en la Plaza Belgrano, frente al histórico santuario.

Cuándo comenzó la construcción de la Basílica de Luján y por qué tardó 45 años

La historia del edificio comenzó con el sacerdote Jorge María Salvaire, quien tuvo la idea de construir un templo de mayores dimensiones para recibir a los peregrinos que llegaban a venerar a la Virgen de Luján. El proyecto fue autorizado por el arzobispo de Buenos Aires, León Federico Aneiros, y quedó bajo la dirección del arquitecto francés Uldéric Courtois.

Basílica de Luján.
La Basílica fue inaugurada y bendecida el 4 de diciembre de 1910, cuando todavía no estaba terminada. Foto: cultura.gob.ar

Si bien la piedra fundamental fue colocada en 1887, las obras comenzaron formalmente en 1890. El proyecto avanzó durante décadas y atravesó distintas etapas, con la participación de arquitectos e ingenieros que continuaron los trabajos después de la muerte del sacerdote Salvaire en febrero de 1899.

Otro dato interesante es que la Basílica fue inaugurada y bendecida el 4 de diciembre de 1910, cuando todavía no estaba terminada. Las dos grandes torres se completaron entre 1922 y 1926, mientras que la finalización definitiva de las obras llegó en 1935.

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Además, el 15 de noviembre de 1930, el papa Pío XI le concedió el título de basílica menor, cinco años antes de que terminara de construir.

Basílica de Luján.
El proyecto fue autorizado por el arzobispo de Buenos Aires, León Federico Aneiros, y quedó bajo la dirección del arquitecto francés Uldéric Courtois. Foto: cultura.gob.ar

Cómo es la Basílica de Luján: sus torres, vitrales y arquitectura neogótica

La Basílica de Luján se distingue por su arquitectura neogótica, inspirada en las grandes catedrales europeas. Su fachada presenta dos torres que superan los 100 metros de altura, arcos apuntados, esculturas religiosas y vitrales que representan distintos episodios de la historia del santuario.

Entre sus elementos más destacados se encuentran los vitrales traídos de Burdeos, Francia, colocados en 1896, las esculturas de mármol de Carrara y las 13 campanas provenientes de Milán, instaladas en 1905.

La iglesia también tiene un órgano de la firma francesa Cavaillé-Coll, ubicado sobre el acceso principal. Otro detalle de su construcción fue el proyecto inicial de una cripta, que debió modificarse por las condiciones del terreno y las inundaciones del cercano río Luján.

Basílica de Luján.
El 15 de noviembre de 1930 el papa Pío XI le concedió el título de basílica menor, cinco años antes de que terminara de construir. Foto: argentina.gob.ar

La importancia patrimonial del santuario quedó reconocida oficialmente en 1998, mediante el Decreto 283/1998, que declaró monumento histórico nacional a la Basílica y su entorno.

La visita del papa León XIV a la Basílica de Luján

La visita del papa León XIV a Luján está prevista para el próximo miércoles, y será parte de su recorrido por la Argentina. Según la agenda oficial, el pontífice celebrará una misa a las 10 en la Plaza Belgrano, frente al santuario, después de recorrer la avenida Nuestra Señora de Luján en el papamóvil.

El propio santuario informó que la Basílica permanecerá cerrada al público desde este domingo a las 20, ya que sus instalaciones serán utilizadas como sacristía durante la celebración papal. Las misas habituales se trasladarán al Parque San Martín y la reapertura del templo está prevista para el miércoles por la tarde.

Basílica de Luján.
La importancia patrimonial del santuario quedó reconocida oficialmente en 1998, mediante el Decreto 283/1998, que declaró monumento histórico nacional a la Basílica y su entorno. Foto: santuariodelujan.org.ar

Para quienes deseen asistir, el operativo contempla restricciones de ingreso vehicular a Luján desde el martes 10 de noviembre a las 12. La organización recomienda utilizar los estacionamientos habilitados y completar el recorrido a pie, además de consultar previamente los accesos y las condiciones de participación.

De esta manera, el templo cuya construcción demandó 45 años será uno de los escenarios centrales del cierre de la visita apostólica de León XIV a la Argentina, antes de su partida prevista desde Ezeiza hacia Perú.

Papa León XIVLuján
Camila Tomaselli
Camila Tomaselli

Redactora

Es Productora de Radio y Televisión por el Instituto Sudamericano para la Enseñanza de la Comunicación (ISEC). Se especializa en contenidos sobre policiales, turismo, cultura y música. Leer bio

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