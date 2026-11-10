Aguinaldo de diciembre 2026: la fecha límite para cobrarlo y el cálculo para saber cuánto te corresponde

El aguinaldo, o Sueldo Anual Complementario, se año en Argentina Foto: REUTERS

Con el cierre del año cada vez más cerca, crece la expectativa por el aguinaldo de diciembre 2026, un ingreso adicional que permite afrontar los gastos de las fiestas, pagar deudas o reforzar el presupuesto familiar. El Sueldo Anual Complementario (SAC) se abona en dos cuotas, una en junio y otra en diciembre, y su importe depende de la mejor remuneración del semestre, aunque también influyen el tiempo trabajado y los adicionales salariales.

La legislación argentina establece una fecha límite para realizar el depósito y una fórmula que permite conocer cuánto dinero corresponde cobrar. Sin embargo, existen diferencias según la situación laboral de cada persona y el régimen al que pertenece.

Cuándo se cobra el aguinaldo de diciembre 2026

Según el artículo 122 de la Ley de Contrato de Trabajo 20.744, la fecha de vencimiento de la segunda cuota del aguinaldo es el viernes 18 de diciembre de 2026. Las empresas pueden adelantar el depósito, pero deben respetar el plazo legal correspondiente. Además, como diciembre todavía no habrá terminado al momento del pago, los empleadores deben estimar el salario del mes para realizar la liquidación y efectuar los ajustes posteriores que sean necesarios.

Cómo calcular el aguinaldo de diciembre 2026

Para determinar cuánto corresponde cobrar, se debe identificar la remuneración mensual bruta más alta entre julio y diciembre y dividir ese importe por dos. En el cálculo pueden incluirse conceptos remunerativos como horas extras, comisiones y adicionales salariales, por lo que no necesariamente se toma como referencia el último sueldo percibido.

La historia del aguinaldo Foto: redes

La fórmula es: Aguinaldo = mejor sueldo bruto del semestre ÷ 2. Por ejemplo, si un trabajador tuvo una remuneración máxima de $1.600.000, recibirá un aguinaldo bruto de $800.000. Es importante recordar que ese importe no siempre coincide con el dinero finalmente depositado, ya que pueden aplicarse los descuentos legales correspondientes.

Aguinaldo proporcional: cuánto corresponde si no trabajaste seis meses

Quienes comenzaron a trabajar después de julio también tienen derecho a recibir el SAC, aunque el importe será proporcional al tiempo trabajado. Para períodos de meses completos, puede utilizarse una fórmula simplificada: (mejor sueldo bruto ÷ 12) × meses trabajados. Si una persona ingresó en octubre, completó tres meses y tuvo una remuneración máxima de $1.600.000, recibirá aproximadamente $400.000 brutos.

Cuando existen períodos incompletos, el cálculo debe ajustarse al tiempo computable correspondiente. Esta regla también se aplica cuando una relación laboral termina antes de finalizar el semestre, ya que el empleado tiene derecho a percibir el aguinaldo proporcional generado hasta ese momento.

Qué pasa si el sueldo de diciembre es mayor al utilizado para calcular el aguinaldo

La legislación contempla una situación particular: el aguinaldo se paga antes de finalizar diciembre. Por eso, si el salario definitivo de ese mes supera la estimación inicial y modifica la base utilizada para calcular el SAC, la empresa deberá liquidar la diferencia correspondiente. Este ajuste puede producirse por aumentos salariales, comisiones u horas extras, y debe incorporarse a la liquidación salarial de diciembre.

Aguinaldo para jubilados y pensionados: cuándo paga ANSES

Los jubilados y pensionados también reciben un haber anual complementario. Su importe equivale al 50% de la prestación previsional correspondiente a diciembre, según el régimen aplicable. De acuerdo con el calendario oficial de ANSES, los pagos de diciembre de 2026 se distribuirán de la siguiente manera:

Pensiones No Contributivas: del 9 al 11 de diciembre.

Jubilaciones y pensiones del primer intervalo de haberes: del 9 al 16 de diciembre.

Jubilaciones y pensiones del segundo intervalo de haberes: del 17 al 23 de diciembre.

Aguinaldo, ¿cuál es su origen? Foto: Adobe Stock

Las acreditaciones se organizan según la terminación del DNI y se realizan junto con el haber mensual, sin necesidad de efectuar un trámite adicional para solicitar el medio aguinaldo.

Quiénes cobran el aguinaldo y qué hacer si no se acredita

El SAC corresponde a trabajadores en relación de dependencia, tanto del sector público como privado, y a empleados alcanzados por regímenes especiales. En el caso del personal de casas particulares, la legislación establece que la segunda cuota debe abonarse durante la última jornada laboral de diciembre, mientras que los monotributistas y autónomos no reciben aguinaldo por su actividad independiente.

Si el pago presenta demoras o diferencias, se recomienda revisar los recibos salariales, verificar cuál fue la mejor remuneración del semestre y consultar al empleador. Si el inconveniente persiste, puede realizarse el reclamo ante la autoridad laboral competente, ya que el aguinaldo es un derecho establecido por ley y no un beneficio opcional de las empresas.