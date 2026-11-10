Carlos Balor y Carlos Bianco entregaron 540 títulos de propiedad a familias de 31 barrios

Carlos Balor, intendente de Berazategui, en entrega de títulos de propiedad. Foto: Captura de video.

El intendente de Berazategui, Carlos Balor, junto al ministro de Gobierno de la provincia de Buenos Aires, Carlos Bianco, encabezó la entrega de 540 títulos de propiedad a familias de 31 barrios del distrito, en el marco del programa provincial “Mi Escritura, Mi Casa”, impulsado por el gobernador Axel Kicillof.

La iniciativa busca facilitar el acceso gratuito a las escrituras y garantizar la seguridad jurídica de los vecinos sobre sus hogares. El acto se desarrolló en el Complejo Cultural Municipal La Calle, con la participación de autoridades provinciales y municipales, además de las familias beneficiarias.

Durante la jornada, Balor destacó la importancia de acompañar a quienes durante años esperaron contar con la documentación definitiva de sus viviendas y remarcó el trabajo conjunto entre el Municipio y el Gobierno bonaerense.

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“Esto es posible gracias a un Estado presente”, expresó el jefe comunal, quien también recordó al exintendente Juan José Mussi y su compromiso con las políticas destinadas a garantizar el acceso a la vivienda y proteger el patrimonio familiar.

En ese sentido, Balor aseguró que desde el Municipio continuarán trabajando para sostener este tipo de iniciativas, que permiten brindar tranquilidad a las familias de Berazategui.

Escrituras gratuitas para las familias de Berazategui

Por su parte, Carlos Bianco explicó que el programa provincial tiene como objetivo resolver una problemática histórica: la de aquellas familias que habitan sus viviendas desde hace décadas, pero que todavía no cuentan con el título de propiedad correspondiente.

El funcionario señaló que una escritura puede costar alrededor de cuatro millones de pesos, mientras que el trámite, junto con la afectación al Régimen de Protección de la Vivienda, puede alcanzar los cinco millones.

Carlos Balor, intendente de Berazategui, en entrega de títulos de propiedad. Foto: Captura de video.

Por este motivo, destacó la importancia de que el Estado provincial asuma esos costos y permita que los vecinos accedan gratuitamente a la regularización de sus inmuebles.

La entrega también contó con el testimonio de familias beneficiarias. Entre ellas, María Esther Echeverría, vecina del barrio Luchetti, de Villa España, expresó su alegría por haber recibido la escritura de su hogar y destacó la tranquilidad que representa contar con esa documentación.

Qué es el programa provincial “Mi Escritura, Mi Casa”

El programa “Mi Escritura, Mi Casa” fue puesto en marcha en febrero de 2020 por el Gobierno de la provincia de Buenos Aires, con el propósito de facilitar la regularización dominial de viviendas.

La iniciativa se desarrolla mediante la Escribanía General de Gobierno y contempla la escrituración gratuita para las familias que cumplen con los requisitos establecidos.

Además, incluye mecanismos para cancelar deudas acumuladas del impuesto inmobiliario, lo que representa un alivio económico para los beneficiarios.

Según datos oficiales, la Provincia ya entregó más de 150.000 títulos de propiedad a través de este programa en distintos municipios bonaerenses.

Con esta nueva entrega en Berazategui, el Gobierno provincial y la Municipalidad avanzaron en la regularización de viviendas de 31 barrios, con el objetivo de que más familias puedan contar con la documentación legal de sus hogares y proteger su patrimonio.