El Papa León XIV viaja a Córdoba hoy: el cronograma completo de actividades este martes 10 de noviembre

A qué hora llega el papa León XIV a Córdoba y dónde será la misa

El Sumo Pontífice aterrizará a las 9:00 en el Aeropuerto Internacional Ingeniero Aeronáutico Ambrosio Taravella y se trasladará hacia el predio de la Fábrica Argentina de Aviones (FAdeA), donde celebrará una misa a las 10:00.

Antes de la ceremonia, recorrerá el lugar a bordo del papamóvil para saludar a los fieles. Según la organización, el predio contará con más de 50 pantallas distribuidas en distintos sectores para seguir la celebración.

Para participar de la misa se requiere haberse inscripto previamente, mientras que quienes deseen acercarse al centro de Córdoba podrán presenciar el recorrido del Pontífice desde los sectores habilitados.