El Papa León XIV viaja a Córdoba hoy: el cronograma completo de actividades este martes 10 de noviembre

El Papa León XIV viaja este martes 10 de noviembre a Córdoba, donde encabezará una misa multitudinaria, recorrerá las principales calles de la capital provincial y mantendrá un encuentro con representantes de la Iglesia local.
Desde ayer por la tarde miles de fieles del interior del país esperan por el pontífice en el predio de FADEA.
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A qué hora llega el papa León XIV a Córdoba y dónde será la misa
El Sumo Pontífice aterrizará a las 9:00 en el Aeropuerto Internacional Ingeniero Aeronáutico Ambrosio Taravella y se trasladará hacia el predio de la Fábrica Argentina de Aviones (FAdeA), donde celebrará una misa a las 10:00.
Antes de la ceremonia, recorrerá el lugar a bordo del papamóvil para saludar a los fieles. Según la organización, el predio contará con más de 50 pantallas distribuidas en distintos sectores para seguir la celebración.
Para participar de la misa se requiere haberse inscripto previamente, mientras que quienes deseen acercarse al centro de Córdoba podrán presenciar el recorrido del Pontífice desde los sectores habilitados.
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La visita del Papa León XIV modifica el calendario laboral en dos jurisdicciones. El miércoles habrá otro descanso, pero en una provincia diferente.
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El arribo del Papa al territorio cordobés está programado para las 9, mientras que la misa comenzará a las 10 en el predio de la Escuela de Aviación Militar. Córdoba espera una jornada calurosa, con ráfagas de viento y posibilidad de tormentas desde el mediodía. Qué pasará en Buenos Aires.
Cronograma completo del Papa León XIV en Córdoba este martes 10 de noviembre
De acuerdo con la agenda oficial difundida por el Arzobispado de Córdoba y los organizadores de la visita, estas son las actividades previstas para este martes:
- 7:30: salida en avión desde Buenos Aires hacia Córdoba.
- 9:00: llegada al Aeropuerto Internacional Ingeniero Ambrosio Taravella.
- 10:00: celebración de la Santa Misa en el predio de FAdeA, con un recorrido previo en papamóvil.
- Desde las 11:45 aproximadamente: traslado hacia el centro de Córdoba y recorrido en papamóvil.
- Durante el mediodía: saludo a los fieles desde el balcón del Arzobispado de Córdoba.
- 15:15: encuentro con obispos, sacerdotes, diáconos, religiosos, religiosas, seminaristas y agentes pastorales en la Catedral Nuestra Señora de la Asunción.
- 16:55: partida en avión desde Córdoba hacia Buenos Aires.
- 18:10: llegada prevista al Aeroparque Jorge Newbery.
Una vez en Buenos Aires, León XIV tiene previsto participar a las 20:15 de un encuentro con jóvenes en el Monumento de los Españoles, en Palermo, como parte de su agenda pastoral en la Argentina.
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El Sumo Pontífice cerró su segunda jornada de actividades en el país. Visitó el Cottolengo Don Orione, brindó una misa en Palermo, dio un discurso en la UCA y participó de un encuentro interreligioso en el Palacio San Martín. Este martes, viajará a Córdoba.