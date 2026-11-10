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El Papa León XIV viaja a Córdoba hoy: el cronograma completo de actividades este martes 10 de noviembre

El Pontífice celebrará una misa multitudinaria, recorrerá las calles de la capital provincial en el papamóvil y visitará la Catedral antes de regresar a Buenos Aires.

Nicolás Varela
Camila Tomaselli
Rebeca Hirschfeld
Por Nicolás Varela, Camila Tomaselli y Rebeca Hirschfeld
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El papa León XIV saluda a su llegada al centro Pequeño Cottolendo de Don Orione en Claypole, a unos 30 kilómetros del centro de la capital argentina. Desde la madrugada los fieles comenzaron a concentrarse en distintos puntos de Buenos Aires para encontrar buenas posiciones y poder ver el paso del sumo pontífice, que hará una parte de su recorrido en papamovil.
El papa León XIV saluda a su llegada al centro Pequeño Cottolendo de Don Orione en Claypole. Foto: EFE
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El Papa León XIV viaja este martes 10 de noviembre a Córdoba, donde encabezará una misa multitudinaria, recorrerá las principales calles de la capital provincial y mantendrá un encuentro con representantes de la Iglesia local.

Desde ayer por la tarde miles de fieles del interior del país esperan por el pontífice en el predio de FADEA.

Seguí el minuto a minuto de la visita del Papa a la Argentina en Canal26.com

A qué hora llega el papa León XIV a Córdoba y dónde será la misa

El Sumo Pontífice aterrizará a las 9:00 en el Aeropuerto Internacional Ingeniero Aeronáutico Ambrosio Taravella y se trasladará hacia el predio de la Fábrica Argentina de Aviones (FAdeA), donde celebrará una misa a las 10:00.

Antes de la ceremonia, recorrerá el lugar a bordo del papamóvil para saludar a los fieles. Según la organización, el predio contará con más de 50 pantallas distribuidas en distintos sectores para seguir la celebración.

Para participar de la misa se requiere haberse inscripto previamente, mientras que quienes deseen acercarse al centro de Córdoba podrán presenciar el recorrido del Pontífice desde los sectores habilitados.

Cómo estará el clima hoy en Córdoba y Buenos Aires en el tercer día de la visita de León XIV a la Argentina

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El papa León XIV llega para celebrar las Vísperas con los obispos y equipos sinodales de Argentina en la Catedral Metropolitana.

El arribo del Papa al territorio cordobés está programado para las 9, mientras que la misa comenzará a las 10 en el predio de la Escuela de Aviación Militar. Córdoba espera una jornada calurosa, con ráfagas de viento y posibilidad de tormentas desde el mediodía. Qué pasará en Buenos Aires.

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Cronograma completo del Papa León XIV en Córdoba este martes 10 de noviembre

De acuerdo con la agenda oficial difundida por el Arzobispado de Córdoba y los organizadores de la visita, estas son las actividades previstas para este martes:

  • 7:30: salida en avión desde Buenos Aires hacia Córdoba.
  • 9:00: llegada al Aeropuerto Internacional Ingeniero Ambrosio Taravella.
  • 10:00: celebración de la Santa Misa en el predio de FAdeA, con un recorrido previo en papamóvil.
  • Desde las 11:45 aproximadamente: traslado hacia el centro de Córdoba y recorrido en papamóvil.
  • Durante el mediodía: saludo a los fieles desde el balcón del Arzobispado de Córdoba.
  • 15:15: encuentro con obispos, sacerdotes, diáconos, religiosos, religiosas, seminaristas y agentes pastorales en la Catedral Nuestra Señora de la Asunción.
  • 16:55: partida en avión desde Córdoba hacia Buenos Aires.
  • 18:10: llegada prevista al Aeroparque Jorge Newbery.

Una vez en Buenos Aires, León XIV tiene previsto participar a las 20:15 de un encuentro con jóvenes en el Monumento de los Españoles, en Palermo, como parte de su agenda pastoral en la Argentina.

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Cronograma del Papa León XIV este martes 10 de noviembre. Foto: Captura

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El Papa León saludó desde un balcón en la Residencia Arzobispal.

El Sumo Pontífice cerró su segunda jornada de actividades en el país. Visitó el Cottolengo Don Orione, brindó una misa en Palermo, dio un discurso en la UCA y participó de un encuentro interreligioso en el Palacio San Martín. Este martes, viajará a Córdoba.

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Papa León XIVCórdoba
Nicolás Varela
Nicolás Varela

Editor

Técnico Superior en Periodismo recibido en el Instituto Superior de Periodismo Deportivo (ISPeD). Trabajó en la redacción deportiva de Diario Clarín. Leer bio

Camila Tomaselli
Camila Tomaselli

Redactora

Es Productora de Radio y Televisión por el Instituto Sudamericano para la Enseñanza de la Comunicación (ISEC). Se especializa en contenidos sobre policiales, turismo, cultura y música. Leer bio

Rebeca Hirschfeld
Rebeca Hirschfeld

Editora

Se especializa en temas de salud, bienestar y actualidad. Leer bio

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